STAGEDAGBOEK AA GENT: Sauna en zwembad na ochtendtraining Rudy Nuyens

18u58

Bron: Eigen berichtgeving

• AA Gent is van 5 tot 11 januari op stage in Oliva

Maandag 8 januari

Dag 4 van de stage van AA Gent begon zoals de vorige dagen, met een ochtendloop van een uur om kwart voor acht. Pas daarna mochten de spelers aan het ontbijt. Om kwart voor 11 stond opnieuw een technische training op het programma, die ook deze keer ruim twee uur duurde. Nieuwkomer Sigurd Rosted, die voor 3,5 jaar tekende, mocht voor het eerst met zijn nieuwe club trainen. Franko Andrijasevic (lichte hinder aan het schaambeen) bleef binnen voor verzorging. Anders Christiansen, Giorgi Chakvetadze en Lior Imbrun trainden individueel. Renato Neto werkte zoals de voorbije dagen zijn individuele oefeningen af.

Yves Vanderhaeghe was tevreden met het werk van zijn troepen en zag af van een namiddagtraining. De spelers mochten naar de sauna en het zwembad. (RN)

Zondag 7 januari

Dag 3 van de stage van AA Gent begon zoals dag 2, met een ochtendloop op het strand. Andrijasevic en Christiansen moesten daarbij verstek geven. Om kwart voor 11 was er een trainingssessie met de bal, die weer ruim twee uur duurde. Andrijasevic bleef aan de kant wegens overbelasting, Kubo beperkte zich tot wat fitness, Imbrun, Christiansen en Chakvetadze hielden het bij wat individuele oefeningen en Neto werkte op zijn eentje verder aan zijn herstel.

Yves Vanderhaeghe beklemtoonde bij zijn aanstelling dat hij eerst een organisatie wou neerzetten en dat hij zijn offensieve spelers vrijheid gunde, maar nu werkt de coach van de Buffalo’s duidelijk aan een volgende stap. Tijdens de lange trainingssessies wordt er tot in de details gewerkt aan vaste aanvalspatronen.

In de late namiddag stond er een teambuildingssessie op het strand op het programma. Na wat stretching en krachtoefeningen per paar, was het tijd voor ‘fun’. Er werd een estafette georganiseerd, waarbij spelers kruiwagentjes vormden en over de hoofden werden doorgegeven. De spelers gingen in team touwtrekken, maar het hoogtepunt kwam er tijdens individuele worstelpartijen. Daarbij vloerde nieuwkomer Anders Christiansen (1m70 en 64 kg) de boomlange Lovre Kalinic (1m98 en 90 kg), tot groot jolijt van zijn oranje team. De sessie werd afgesloten met pootje baden in zee, 's avonds stond er nog een kwisavond op het programma.

Zaterdag 6 januari

De spelers van AA Gent mochten zich op de tweede stagedag flink in het zweet werken. Het begon allemaal om kwart voor acht, met een ochtendloop van een uur op het strand. Yves Vanderhaeghe liet zich niet onbetuigd en liep mee met zijn spelers. Om kwart voor elf stond een eerste veldtraining op het programma, met de bal. Ruim twee uur lang werd geoefend op combinaties, waarbij de balbehandeling en de snelheid van uitvoering centraal stonden. De nieuwkomers Anders Christiansen en Rangelo Janga lieten zich met gemak betrekken in de combinaties.

27 van de 29 veldspelers namen aan die eerste oefensessie deel. Lior Imbrun, die terugkeerde van een uitleenbeurt bij Maribor, werd individueel onder handen genomen. Renato Neto werkte individidueel, maar keihard. Het begon voor de revaliderende Braziliaan met een fietstocht, daarna stonden individuele oefeningen met de bal en een nieuwe fietstocht op zijn programma. Om 16 uur was er een tweede oefensessie, deze keer zonder bal. De spelers werkten eerst een oefeningenparcours af op het veld en trokken daarna naar de fitness.

BELGA Anders Christiansen.

Vrijdag 5 januari

AA Gent heeft zijn tenten opgeslagen in Spanje. De lijnvlucht die de Buffalo’s van Oostende naar Alicante moest brengen, vertrok met een halfuurtje vertraging. Vanuit Alicante volgde nog een busrit van een dik uur naar het Oliva Nova Beach & Golf Resort, waar de zon al begon te zakken. Bij een aangename 20 graden laste Yves Vanderhaeghe nog een wandeling in voor zijn spelers, met een bezoek aan de oefenvelden. Pas morgen begint het serieuze werk, met een ochtendactiviteit en twee veldtrainingen. Vanderhaeghe kan rekenen op 29 spelers, waaronder de aanwinsten Anders Christiansen en Rangelo Janga. Lior Imbrun reisde na zijn uitleenbeurt aan Maribor rechtstreeks naar Oliva.

