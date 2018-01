STAGEDAGBOEK AA GENT: Buffalo's ronden stage af met verliespartij tegen Union Berlin Rudy Nuyens

18u00

25

• AA Gent is van 5 tot 11 januari op stage in Oliva

Woensdag 10 januari

AA Gent sloot zijn stage in Oliva af met een 1-3 nederlaag tegen Union Berlin. Donderdag vliegt Yves Vanderhaeghe met zijn team terug naar België.

Vanderhaeghe zette ‘s ochtends nog een lichte training op het programma. Op het veld werden stabiliteitsoefeningen uitgevoerd, daarna trokken de spelers naar de fitness. Franko Andrijasevic (schaambeen) trainde voor het eerst terug op het veld, hij voerde samen met Renato Neto een aantal oefeniningen met de bal uit. Deiver Machado (quadriceps) en Moses Simon (enkel) kregen verzorging.

In de oefenwedstrijd tegen Union Berlin werd de ziekenboeg aangevuld met Siebe Horemans, die zijn knie overstrekte. Verwacht wordt dat hij over enkele dagen alweer kan aansluiten bij de groep. Na een goeie prestatie een dag eerder tegen Nürnberg, liet AA Gent tegen Union Berlin een bleke indruk na. Een geweldige goal van Esiti vormde zowat het enige Gentse hoogtepunt.

Gisteravond moesten de nieuwkomers Christiansen, Janga, Rosted en Swolfs hun ontgroening na het avondeten vieren met een lied. Vrijdagochtend wacht een busrit van een uur van Oliva naar Alicante, een vlucht van Alicante naar Antwerpen en een nieuwe busrit van Antwerpen naar Gent.

BELGA Horemans overstrekte zijn knie.

Dinsdag 9 januari

Bij AA Gent was het uitkijken naar de eerste oefenwedstrijd in Oliva, maar dat belette Yves Vanderhaeghe niet om ’s ochtends nog een training van ruim een uur in te lassen. Die trainingssessie stond trouwens voor een deel in het teken van de oefenwedstrijd tegen Nürnberg, later op de dag.

Vanderhaeghe moest het op training nog steeds doen zonder Christiansen, Chakvetadze en Imbrun, die het hielden bij loopwerk. Renato Neto werkte individueel aan zijn herstel. De enige speler die niet op het veld kwam, was Franko Andrijasevic. De Kroaat sukkelt al een paar dagen met een blessure aan het schaambeen. Omdat ook zijn vorige blessures (nek, ribben) met het bot te maken hadden, maakt men zich binnen de club toch wat zorgen.

In de oefenwedstrijd tegen Nürnberg kon Yves Vanderhaeghe geen beroep doen op de Deen Christiansen, maar de Noorse aanwinst Sigurd Rosted toonde zijn kwaliteiten. Ondanks het feit dat hij uit een maand vakantie komt, liet de Noor zijn kopbalkracht, zijn defensieve intelligentie én zijn goeie inspeelpasses bewonderen.

Rangelo Janga, die nog steeds geen contract getekend heeft, kreeg één helft om te tonen dat hij op een defensie weegt. De spits uit Curaçao deed dat behoorlijk. Ook Dylan Bronn (centraal in de defensie), Birger Verstraete en de Panamees Ricardo Avila (op linksback) vielen in positieve zin op. Mamadou Sylla liet dan weer te makkelijk kansen liggen. Gigot maakte de enige treffer vanop de stip, na een strafschopfout in de slotfase op Kalu.

Halfweg de eerste helft was er wat paniek rond Moses Simon, die in een actie slecht neerkwam. Even werd gevreesd voor een breuk. Simon werd meteen naar het hospitaal gebracht, waar foto’s duidelijk maakten dat het ‘slechts’ om een zware kneuzing gaat. De Nigeriaan zal wel even op non-actief staan.

Vandaag traint AA Gent opnieuw in de voormiddag. In de namiddag staat er een oefenwedstrijd tegen Union Berlin op het programma, om 15 uur in Oliva Nova.

AA Gent is intussen bezig aan de derde stagedag in Oliva. Hoog tijd voor onze collega’s van VTM Nieuws om een keertje terug te blikken met coach Yves Vanderhaeghe.

Maandag 8 januari

Dag 4 van de stage van AA Gent begon zoals de vorige dagen, met een ochtendloop van een uur om kwart voor acht. Pas daarna mochten de spelers aan het ontbijt. Om kwart voor 11 stond opnieuw een technische training op het programma, die ook deze keer ruim twee uur duurde. Nieuwkomer Sigurd Rosted, die voor 3,5 jaar tekende, mocht voor het eerst met zijn nieuwe club trainen. Franko Andrijasevic (lichte hinder aan het schaambeen) bleef binnen voor verzorging. Anders Christiansen, Giorgi Chakvetadze en Lior Imbrun trainden individueel. Renato Neto werkte zoals de voorbije dagen zijn individuele oefeningen af.

Yves Vanderhaeghe was tevreden met het werk van zijn troepen en zag af van een namiddagtraining. De spelers mochten naar de sauna en het zwembad. (RN)

Zondag 7 januari

Dag 3 van de stage van AA Gent begon zoals dag 2, met een ochtendloop op het strand. Andrijasevic en Christiansen moesten daarbij verstek geven. Om kwart voor 11 was er een trainingssessie met de bal, die weer ruim twee uur duurde. Andrijasevic bleef aan de kant wegens overbelasting, Kubo beperkte zich tot wat fitness, Imbrun, Christiansen en Chakvetadze hielden het bij wat individuele oefeningen en Neto werkte op zijn eentje verder aan zijn herstel.

Yves Vanderhaeghe beklemtoonde bij zijn aanstelling dat hij eerst een organisatie wou neerzetten en dat hij zijn offensieve spelers vrijheid gunde, maar nu werkt de coach van de Buffalo’s duidelijk aan een volgende stap. Tijdens de lange trainingssessies wordt er tot in de details gewerkt aan vaste aanvalspatronen.

In de late namiddag stond er een teambuildingssessie op het strand op het programma. Na wat stretching en krachtoefeningen per paar, was het tijd voor ‘fun’. Er werd een estafette georganiseerd, waarbij spelers kruiwagentjes vormden en over de hoofden werden doorgegeven. De spelers gingen in team touwtrekken, maar het hoogtepunt kwam er tijdens individuele worstelpartijen. Daarbij vloerde nieuwkomer Anders Christiansen (1m70 en 64 kg) de boomlange Lovre Kalinic (1m98 en 90 kg), tot groot jolijt van zijn oranje team. De sessie werd afgesloten met pootje baden in zee, 's avonds stond er nog een kwisavond op het programma.

Zaterdag 6 januari

De spelers van AA Gent mochten zich op de tweede stagedag flink in het zweet werken. Het begon allemaal om kwart voor acht, met een ochtendloop van een uur op het strand. Yves Vanderhaeghe liet zich niet onbetuigd en liep mee met zijn spelers. Om kwart voor elf stond een eerste veldtraining op het programma, met de bal. Ruim twee uur lang werd geoefend op combinaties, waarbij de balbehandeling en de snelheid van uitvoering centraal stonden. De nieuwkomers Anders Christiansen en Rangelo Janga lieten zich met gemak betrekken in de combinaties.

27 van de 29 veldspelers namen aan die eerste oefensessie deel. Lior Imbrun, die terugkeerde van een uitleenbeurt bij Maribor, werd individueel onder handen genomen. Renato Neto werkte individidueel, maar keihard. Het begon voor de revaliderende Braziliaan met een fietstocht, daarna stonden individuele oefeningen met de bal en een nieuwe fietstocht op zijn programma. Om 16 uur was er een tweede oefensessie, deze keer zonder bal. De spelers werkten eerst een oefeningenparcours af op het veld en trokken daarna naar de fitness.

BELGA Anders Christiansen.

Vrijdag 5 januari

AA Gent heeft zijn tenten opgeslagen in Spanje. De lijnvlucht die de Buffalo’s van Oostende naar Alicante moest brengen, vertrok met een halfuurtje vertraging. Vanuit Alicante volgde nog een busrit van een dik uur naar het Oliva Nova Beach & Golf Resort, waar de zon al begon te zakken. Bij een aangename 20 graden laste Yves Vanderhaeghe nog een wandeling in voor zijn spelers, met een bezoek aan de oefenvelden. Pas morgen begint het serieuze werk, met een ochtendactiviteit en twee veldtrainingen. Vanderhaeghe kan rekenen op 29 spelers, waaronder de aanwinsten Anders Christiansen en Rangelo Janga. Lior Imbrun reisde na zijn uitleenbeurt aan Maribor rechtstreeks naar Oliva.

