Sinan Bolat legt medische tests af bij AA Gent RN

27 augustus 2020

13u32 10

AA Gent staat op het punt om een overeenkomst te ondertekenen met Sinan Bolat. De 31-jarige doelman legde al zijn medische en fysieke tests af, waardoor niets een akkoord nog in de weg staat. Bolat was einde contract bij Antwerp en komt zo als vrije speler over naar de Buffalo’s. Hij moet het vertrek van Thomas Kaminski naar Blackburn Rovers opvangen en de concurrentie aangaan met Davy Roef. Die deed het de voorbije twee speeldagen goed in het doel van de Buffalo’s, maar verwacht wordt dat Bolat een streepje voor heeft bij Laszlo Bölöni. De nieuwe coach van AA Gent had Bolat eerder al onder zijn hoede bij Standard en was de voorbije drie jaar ook zijn sportieve baas bij Antwerp. Na Dino Arslanagic, Wim De Decker en Laszlo Bölöni is Bolat al de vierde pion die AA Gent in huis haalt nadat er voor hen geen toekomst meer was bij Antwerp.

Lees ook.

Kaminski verlaat AA Gent en zal voor 3 jaar tekenen bij Blackburn Rovers, Bolat in beeld als vervanger