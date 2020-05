Scoort Marc Van Ranst ook in virtueel duel tegen Covid-19? AA Gent organiseert match voor het goede doel

AA Gent

Al maandenlang is Marc Van Ranst een rots in de branding, zondag is de viroloog dat ook in een virtuele voetbalmatch voor het goede doel. In die wedstrijd, vanaf 18 uur te zien op HLN.be, nemen de coronabestrijders het op tegen Covid-19. De opbrengst gaat integraal naar Digital For Youth, de vereniging die meewerkt aan de digitalisering van het onderwijs. Via deze link kan je ‘Blijf-in-uw-kotcoins’ kopen vanaf woensdag 13 uur tot en met zondagavond 23.59 uur. De teller staat intussen op 60.000 euro.