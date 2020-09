Roman Yaremchuk dient transferverzoek in Rudy Nuyens

11 september 2020

21u05 1 AA Gent Geen Roman Yaremchuk vanavond bij AA Gent. Laszlo Bölöni en het bestuur zaten deze week samen met de spits die na KV Mechelen de manier van spelen van de Buffalo’s zwaar hekelde. Bölöni veegde daarna de spons over het incident, maar nu blijkt dat Yaremchuk een transferverzoek heeft ingediend bij het Gentse bestuur.

Op zich niets nieuws, want ook vorige zomer vroeg Yaremchuk ondanks een tot 2023 lopend contract al om een transfer. Onder meer AS Roma was toen geïnteresseerd. Yaremchuk bleef bij Gent en dat weerhield er hem niet van om 17 goals te maken, voor hij in januari een operatie aan het hielbeen moest ondergaan. De afwezigheid van Yaremchuk in Eupen heeft op zich niets te maken met zijn transferverzoek. De Oekraïnier was niet helemaal fit na zijn terugkeer van interlandverplichtingen en had slechts één training achter de kiezen. Hij wordt gespaard voor de voorronde van de Champions League, dinsdag tegen Rapid Wien.

