Exclusief voor abonnees Roman Bezus, gouden twaalfde man van AA Gent met EK in zijn hoofd: “Ik wil méér spelen” Rudy Nuyens

12 december 2019

03u00 0 AA Gent Bij afwezigheid van Jonathan David rekent Jess Thorup vanavond op Roman Bezus (29), zaterdag nog uitblinker in de competitie. Maar de Oekraïner wil volgend jaar naar het EK, en dus maakt hij zich toch wat zorgen.

Bezus stond dit seizoen amper zeven keer in de basis in een competitiewedstrijd, maar toch scoorde hij al vijf – veelal knappe – goals. Een statistiek waarmee je naar buiten kan komen. “Dat is mooi”, lacht Bezus. “Bij STVV heb ik ook wel eens negen matchen op rij gespeeld met een goal of een assist. Maar op mijn leeftijd kijk ik niet te veel meer naar statistieken.”

