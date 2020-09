Rapid-coach Dietmar Kühbauer verwacht sterk Gent: “Ze hebben nog steeds veel kwaliteiten” DMM

14 september 2020

19u14

Bron: Belga 0 AA Gent Rapid Wenen-coach Dietmar Kühbauer blikte, een dag voor de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen AA Gent, met veel respect voor de tegenstander vooruit. Kühbauer noemde Gent een uitstekende ploeg. “We zullen ons allerbeste niveau moeten halen om morgen te kunnen winnen”, liet de Oostenrijkse T1 optekenen.

“We hebben veel zelfvertrouwen door onze goede competitiestart”, begon Kühbauer. Zijn team won afgelopen vrijdag op de openingsspeeldag van de Oostenrijkse Bundesliga met 4-1 van Admira. “Maar je kan deze wedstrijd niet met een duel in de Oostenrijkse competitie vergelijken. Dit is Europees voetbal. Gent heeft veel kwaliteiten, ongeacht hun moeilijke seizoensstart. We zullen op ons beste niveau moeten spelen en agressief moeten zijn om te kunnen winnen.”

Gent ontsloeg haar coach Laszlo Bölöni, maar dat heeft volgens Kühbauer geen invloed op de plannen van zijn team. “We kennen de ploeg van Gent en weten alles van de spelers. Dat is voor mij belangrijker dan wie de trainer van de ploeg is. Gent is een fysiek sterke ploeg, niet te vergelijken met Lokomotiva Zagreb die we versloegen in de tweede voorronde. We willen de play-offs halen en nadien ook de groepsfase. Mijn spelers zullen er staan morgen, zowel fysiek als mentaal.”

Kühbauer vond het een nadeel dat de derde voorronde slechts in één duel wordt afgewerkt. Ook in de tweede voorronde, bij Lokomotiva (0-1 zege), moest Rapid al uit spelen. “Maar dat moeten we erbij nemen. Natuurlijk heeft Gent een groot voordeel, maar de situatie is niet anders.”

Dejan Ljubicic, aanvoerder van Rapid, wil naar de Champions League: “Dat is de droom”

Dejan Ljubicic, de aanvoerder van Rapid Wenen was, net als zijn coach Dietmar Kühbauer, op zijn hoede voor tegenstander AA Gent. Ljubicic had veel respect voor de Buffalo’s, maar gaf ook aan morgen van eigen kracht te willen uitgaan. “We hebben vorig seizoen een uitstekend seizoen gehad. Dat willen we hier voortzetten”, liet hij noteren.

“We hebben het vorige maand goed gedaan tegen Lokomotiva in de tweede voorronde”, stak Ljubicic van wal. “Maar Gent wordt een heel andere klus. We hebben gezien dat het een ploeg is met veel kwaliteiten. Dat ze vandaag nog van trainer hebben gewisseld, is niet van groot belang, denk ik. Iedere trainer gaat uit van zijn eigen filosofie, maar de spelers en hun kwaliteiten blijven dezelfde.”

Ljubicic had veel respect voor de Gentse tegenstanders, maar gaf toch aan dat Rapid dinsdag in de Ghelamco Arena zijn eigen spel zal spelen. “We gaan uit van onze eigen kracht. Wij moeten en willen winnen. We hebben vorig seizoen een heel sterk seizoen gehad. De Champions League halen is een droom, dat zou ons verhaal nog mooier maken en anders is er nog de troostprijs van de groepsfase van de Europa League.”

Lees ook:

AA Gent ontslaat trainer Laszlo Bölöni amper 25 dagen na zijn aanstelling, voorzitter De Witte: “Dit is een miscast geweest”