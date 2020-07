Piepjong AA Gent speelt in chaotische match gelijk bij promovendus Lens SDG/RN

21 juli 2020

18u00 3 AA Gent AA Gent heeft deze middag de degens gekruist met het Franse Lens. Tegen de nieuwbakken Ligue 1-ploeg begonnen de Buffalo’s met een enorm jong team. Voor een oefenmatch was het een venijnige bedoening aan beide kanten. De twee doelpunten kwamen er dan ook van op de penaltystip. Na 73 minuten bracht Thorup z’n basisspelers tussen de lijnen.

AA Gent kwam met Mathéo Parmentier(17), Matisse Samoise (18), Dario Oger(18), Franck Idumbo(18), Glenn Diedhiou(19) en Ibrahima Cissé(19) met zes jonkies aan de aftrap. Gelegenheidskapitein Botaka moest samen met Marreh, Roef, Arslanagic en Mohammadi voor de sturing zorgen. Wat volgde was een vooral bitsig en chaotisch duel waarbij er in de eerste helft enkel van op de stip gescoord werd.

Na een fout van Oger kon Sotoca Roef verschalken. Net als op bezoek bij Club Brugge dook de Gentse nieuwkomer de goeie kant uit, maar de bal van Sotoca was te goed in de bovenhoek geplaatst. Aan de overkant dribbelde een bedrijvige Botaka zich voorbij de jonge defensie van Lens, waarna de ref handspel zag. Ook Botaka viseerde de linkerbovenhoek, eveneens met succes.

Gentse invallers laten match kantelen

Na goed 73 minuten vond Thorup het welletjes. De jongens die het morgenavond tegen Lyon zullen opnemen kwamen tussen de lijnen. Enkel Roef en Samoise bleven staan. Het verschil was -logischerwijs- immens. Plots zat er wél diepgang in de Gentse acties en konden de Buffalo’s de bal wél in de ploeg houden. Niangbo knalde al vrij snel op de paal na goed werk van De Bruyn en Samoise. Toch was het opletten geblazen aan de overkant. Bij onzorgvuldigheden mocht Lens twee keer met overtal uitbreken.

KAA Gent: Roef, Botaka, Arslanagic, Cissé, Mohammadi, Marreh, Oger, Parmentier, Samoise, Diedhiou en Idumbo.

KAA Gent vanaf minuut 73: Roef, Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Núrio, Owusu, Kums, De Bruyn, Samoise, Niangbo en Mbayo.