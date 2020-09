Persconferentie uitgesteld: nog onduidelijk hoeveel fans toegelaten zullen worden voor volgende thuiswedstrijd KAA Gent Dylan Vermeulen

15 september 2020

13u15 0 Gent De bekendmaking van de wedstrijdverdeling die vandaag gepland was, wordt uitgesteld naar een later moment deze week.

Normaal gezien ging men vandaag laten weten hoeveel supporters er aanwezig kunnen zijn voor de volgende thuiswedstrijd en op welke manier men dit ging organiseren. Op zaterdag 26 september speelt KAA Gent thuis tegen OH Leuven. Het zal de eerste keer zijn dit seizoen dat er supporters in de Ghelamco arena de wedstrijd zullen bijwonen.

Het kabinet van minister Weyts is er niet in geslaagd het volledige dossier tijdig door te nemen. Het nieuwe moment zal later gecommuniceerd worden.