Owusu: “De fans mogen kritisch zijn, wij moeten het gewoon beter doen” Sander De Graeve

27 september 2020

17u51 0 AA Gent AA Gent heeft er niet de beste week opzitten. Na nederlagen tegen Dynamo Kiev en Oud Heverlee Leuven kwamen hard aan in de Ghelamco Arena. In Kiev en thuis tegen Beerschot moet het een stuk beter. Tegen OH Leuven was Elisha Owusu voor het eerst kapitein, ook hij zag de vele pijnpunten bij AA Gent, maar had ook oog voor het positieve.

“Deze match is een paradox, vooral de eerste helft. We speelen in dat eerste halfuur écht goed, maar toch slikten we die doelpunten”, aldus Owusu. AA Gent speelde inderdaad met voorsprong de beste eerste helft van dit seizoen, maar sloot die met een droge 0-2 achterstand af na heel wat verdedigend geklungel. Bij de 0-1 ging Roef schromelijk in de fout, bij de twee treffer van OH Leuven had Milad Mohammadi de bonen gevreten. “In die fases waren we niet gefocust. Het zijn nochtans simpele dingen om te verdedigen. We waren gewoonweg niet geconcentreerd en stonden daar niet met de juiste mindset”, was de Franse middenvelder zoals steeds eerlijk in zijn analyse.

Owusu werpt zich ondanks zijn jonge leeftijd, het jeugdproduct van Lyon is nog steeds maar 22, op als één van de leiders binnen de Gentse kleedkamer. Tijdens de vele wedstrijden achter gesloten deuren viel het enorm op. De speler die je het meest hoort was niet Kums of Odjidja (die ook zeker hun duit in het zakje doen), maar wel Owusu. Dat leverde hem bij afwezigheid van zijn twee collega’s op het middenveld voor het eerst de kapiteinsband op. “Het was inderdaad de eerste keer dat ik bij AA Gent kapitein was. Voor mij verandert dat niet veel. Ik blijf praten en coach en mijn ploegmaats aanvuren. Het enige verschil is die band rond mijn arm.”

De Gentse fans lieten zich horen, in hun eerste wedstrijd terug. Al was dat niet altijd in positieve zin. Vooral het bestuur kreeg heel wat kritiek te verduren. “Het was een voordeel dat ze hier eindelijk opnieuw waren, dat is zeker. Wanneer we aanvallen, duwen ze ons naar voren en geven ze ons vleugels. Het is logisch dat ze kritisch zijn. Ze mogen veeleisend zijn, wij moeten simpelweg beter doen.” Te beginnen met de aartsmoeilijke opdracht in Kiev.