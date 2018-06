Ook AA Gent heeft trainingen hervat YP

21 juni 2018

17u37

Bron: Belga 0 AA Gent Na een reeks medische proeven heeft AA Gent donderdag de veldtrainingen onder Yves Vanderhaeghe hervat in het oefencentrum in Oostakker. Dat gebeurde achter gesloten deuren.

De Buffalo's versterkten zich recent met enkele nieuwe spelers. Onder hen de 21-jarige Zweedse centrale middenvelder Eric Smith. Naast Smith trok Gantoise ook Jean-Luc Dompé, een 22-jarige aanvaller die overkomt van Standard, en de 21-jarige Egyptische spits Ahmed Mostafa aan.

"We hebben ons al voldoende gewapend voor komend seizoen. Dat moest ook met enkele spelers die vertrokken zijn, maar wij zijn nog volop op zoek naar twee stevige aanwinsten", verklaarde voorzitter Ivan De Witte. "Over welke positie het gaat, of wie we op het oog hebben, zeg ik niet. Het zou andere clubs op gedachten kunnen brengen. We mogen opnieuw proeven van Europees voetbal en zouden graag overwinteren in de Europa League. Gemakkelijk wordt dat niet, maar we zijn nu eenmaal ambitieus. Ook in de Belgische competitie wil ik dat we gensters slaan. Play-off I is zeker het doel en liefst sluiten we die af met een ticket voor de Champions League op zak. Ook in de beker willen we tot het einde meedoen. Met dit elftal, waar dus nog versterking bijkomt, moet het mogelijk zijn om te strijden op drie fronten."

Hun eerste oefenwedstrijd spelen de Buffalo's vrijdagavond op het terrein van RCG Gent in Oostakker. Daags nadien speelt AA Gent op Drongen en vrijdag 29 juni gaat het richting Dikkelvenne. Van 9 tot 14 juli is het team op stage in het Nederlandse Oisterwijk. Maandag 16 juli wordt de ploeg tijdens de Gentse Feesten voorgesteld op het Sint-Baafsplein.