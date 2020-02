Exclusief voor abonnees Onze AA Gent-watcher onder de indruk van Bezus: “Hij werkt zoals je dat zelden ziet van nummer tien” Rudy Nuyens

01 februari 2020

22u33

“Als we iets willen bereiken, zullen we iedereen nodig hebben”, aldus Jess Thorup, vrijdag op zijn persconferentie. Als één man daar bij AA Gent het levende bewijs van is, dan is het wel Roman Bezus. De Oekraïner kwam vorige week weer in de ploeg om de afwezigheid van zijn landgenoot Roman Yaremchuk op te vangen: David schoof een rij vooruit, Bezus mocht op de tien zijn ding doen.

