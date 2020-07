Offensieve versterking voor AA Gent: Duitse spits Kleindienst (24) legt medische tests af RN

29 juli 2020

13u50 12 AA Gent AA Gent heeft zijn negende aanwinst bijna beet. Het was de voorbije dagen duidelijk dat de Buffalo’s nog op zoek waren naar offensieve versterking. Die hebben ze gevonden in de persoon van Tim Kleindienst.

De 1m94 grote spits scoorde het voorbije seizoen 14 goals in 27 matchen voor FC Heidenheim, dat nipt naast de promotie naar de Bundesliga greep. De 24-jarige Kleindienst scoorde twee keer in de terugwedstrijd van de promotiebarrages tegen Werder Bremen (2-2), maar dat volstond niet om de deur naar de Bundesliga open te breken. Kleindienst lag nog tot 2023 onder contract bij Heidenheim, maar hij hoopt zijn kans te kunnen grijpen in het ambitieuze project van AA Gent.

Kleindienst begon vanochtend in het Gentse UZ aan zijn medische en fysieke tests, die nog de hele dag zullen duren. Lopen die tests goed af, dan lijkt niets nog een overeenkomst in de weg te staan. Tekent Kleindienst in de loop van vandaag of morgenochtend voor AA Gent, dan is hij na middenvelder Niklas Dorsch al de tweede speler die de Buffalo’s overnemen van FC Heidenheim.

