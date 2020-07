OEFENMATCHEN. Piepjong AA Gent speelt gelijk bij Lens - Charleroi geraakt niet voorbij Wezet en maakt zich zorgen om positieve tests Voetbalredactie

21 juli 2020

19u49 3 Belgisch voetbal AA Gent heeft deze middag de degens gekruist met het Franse Lens. Tegen de nieuwbakken Ligue 1-ploeg begonnen de Buffalo’s met een enorm jong team. Voor een oefenmatch was het een venijnige bedoening aan beide kanten. De twee doelpunten kwamen er dan ook van op de penaltystip. Na 73 minuten bracht Thorup z’n basisspelers tussen de lijnen.

AA Gent kwam met Mathéo Parmentier (17), Matisse Samoise (18), Dario Oger(18), Franck Idumbo (18), Glenn Diedhiou (19) en Ibrahima Cissé(19) met zes jonkies aan de aftrap. Gelegenheidskapitein Botaka moest samen met Marreh, Roef, Arslanagic en Mohammadi voor de sturing zorgen. Wat volgde was een vooral bitsig en chaotisch duel waarbij er in de eerste helft enkel van op de stip gescoord werd.

Na een fout van Oger kon Sotoca Roef verschalken. Net als op bezoek bij Club Brugge dook de Gentse nieuwkomer de goeie kant uit, maar de bal van Sotoca was te goed in de bovenhoek geplaatst. Aan de overkant dribbelde een bedrijvige Botaka zich voorbij de jonge defensie van Lens, waarna de ref handspel zag. Ook Botaka viseerde de linkerbovenhoek, eveneens met succes.

Na goed 73 minuten vond Thorup het welletjes. De jongens die het morgenavond tegen Lyon zullen opnemen kwamen tussen de lijnen. Enkel Roef en Samoise bleven staan. Het verschil was -logischerwijs- immens. Plots zat er wél diepgang in de Gentse acties en konden de Buffalo’s de bal wél in de ploeg houden. Niangbo knalde al vrij snel op de paal na goed werk van De Bruyn en Samoise. Toch was het opletten geblazen aan de overkant. Bij onzorgvuldigheden mocht Lens twee keer met overtal uitbreken. (SDG/RN)

KAA Gent: Roef, Botaka, Arslanagic, Cissé, Mohammadi, Marreh, Oger, Parmentier, Samoise, Diedhiou en Idumbo.

KAA Gent vanaf minuut 73: Roef, Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Núrio, Owusu, Kums, De Bruyn, Samoise, Niangbo en Mbayo.

Charleroi speelt gelijk tegen Wezet maakt zich zorgen over positieve Covid-tests bij Fola Esch

De goede start van de Carolo’s leverde al binnen het eerste kwartier het openingsdoelpunt op via Tsadjout. De jonge Italiaan van Kameroense afkomst, die dit seizoen moet bewijzen dat hij een definitieve overname van AC Milan waard is, profiteerde van een slecht ontzetten in de plaatselijke verdediging na een center van Henen. Legear dreigde aan de overkant, maar tweede doelman Descamps kwam gepast tussen. Naarmate de tijd verstreek, verwaterde het spelbeeld.

Belhocine wisselde aan de rust zes spelers. Gillet nam op rechtsback de plaats in van Busi. Na nog drie vervangingen op het einde van het vierde kwartier bleef alleen Zajkov over van de veldspelers die aan de aftrap waren gekomen. Zajkov (25) begint aan zijn vijfde seizoen bij Charleroi, maar ondanks de status van Macedonisch international die hij inmiddels verwierf, is hij er nog niet in geslaagd een vaste stek te verwerven. In de 64ste minuut werd ook hij gewisseld (voor Nicholson) en schakelde Belhocine over een een defensie met drie: Gillet - Diagne — Willems.

Net als zaterdag tegen Fola Esch viel die veldbezetting niet mee. Of was het nonchalance? Wezet maakte gelijk via Anisse. De Carolo’s werden door die tegentreffer — én Belhocine — wakker geschud. Op aangeven van Morioka trof jeugdinternational Descotte de paal en trapte Nicholson centimeters naast. De ploeg van José Riga gaf echter niet op. Na balverlies van Delfi was er een kordate tussenkomst van Gillet nodig om de 2-1 te vermijden. Gillet in de kijker, want nauwelijks twee minuten later scheelde het niet veel of de Zebra met de meeste ervaring en het grootste palmares maakte 2-1 op corner. Het bleef bij 1-1.

Inmiddels raakte bekend dat drie spelers van Fola Esch, van wie twee deelnamen aan de oefenwedstrijd van vorige zaterdag tegen Charleroi, positief werden getest op Covid 19. Reactie van algemeen directeur Hendrickx: “Een bewijs dat niemand veilig is en we zeer alert moeten blijven. We gaan trouwens morgen (woensdag, red.) de ganse groep opnieuw onderwerpen aan een Covid-test.” Volgende oefenmatch van Sporting Charleroi: vrijdag 24/7 op FC Metz. (AR)

Charleroi: Descamps; Busi (46’ Gillet), Zajkov (64’ Nicholson), Dessoleil (46’ Willems), Kayembe (46’ Diagne); Lazare (59’ Morioka), Hendrickx (59’ Ilaimaharitra); Fall (46’ Descotte), Nkuba (46’ Gholizadeh), Henen (59’ Delfi); Tsadjout (46’ Niane).

Doelpunten: 12’ Tsadjout (1-0), 69’ Anisse (1-1).

Zulte Waregem onderuit tegen RWDM

Laurens De Bock (27), gehuurd bij Leeds United, speelde zijn eerste minuten voor Zulte Waregem nadat hij in België eerder al voor Lokeren, Club Brugge en KV Oostende uitkwam. Met zijn komst en die van Opare heeft Dury nu op beide backposities volwaardige vervangers voor vertrekkers De fauw, Mensah en Walsh. Met de resultaten valt het voorlopig niet mee. Essevee won slechts één van de vijf oefenpartijen. (ESK)

Zulte Waregem: Bostyn, Opare, Kainourgios, Thiel, De Bock (46' Schamp), Van Hecke, Seck (46' Sissako), De Smet, Soisalo, Sylla, Dompé

Zulte Waregem na 67ste minuut: Bostyn, Pletinckx, Humphreys, Deschacht, Schamp, Govea, Sissako, Bruno, Berahino, Srarfi, Vossen

RWDM: Bossin, Garlito, Nangis, Dequevy (45’ Bangoura), Abderrahmane, Meddour, Nzuzi, Ruyssen (31’ Libert), Crolet, Le Joncour, Walbrecq

RWDM na 61ste minuut: Bossin, Boujouh, Mpati, Libert, Electeur, Rommens, Ruyssen, Nzuzi (72’ Ly), Bangoura, Lavie, Guillaume

Doelpunten: 8' Ruyssen 0-1, 56' Nangis 0-2, 62' Dompé 1-2, 75' Guillaume 1-3