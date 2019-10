Exclusief voor abonnees Odjidja wil AA Gent met lef zien in Jan Breydel: “Club laten voelen: Wij kunnen dit” Rudy Nuyens

06 oktober 2019

09u20 0 AA Gent Rood na 25 minuten: Vadis Odjidja (30) heeft geen goeie herinneringen aan zijn laatste bezoek aan Jan Breydel, maar zondag wil hij het over een andere boeg gooien. “Ik wil laten zien dat we kunnen voetballen.”

Als één man zondag voor AA Gent bepalend kan zijn in de topper op Club Brugge, dan is het wel Vadis Odjidja. De aanvoerder speelde alles tot nu toe - zelfs voor een bekerwedstrijd waarin tien anderen aan de aftrap kwamen, haalde hij zijn neus niet op. De metronoom van de Buffalo’s kijkt met lef uit naar het duel van zondag. “De wedstrijden volgen mekaar snel op, maar ik voel me goed. Laat maar komen”, zegt Odjidja.

