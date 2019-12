Odjidja voor clash tegen Standard: “Alles ligt dicht op elkaar, er zal voor elk punt geknokt worden” MXG

25 december 2019

14u32 1 Jupiler Pro League Vadis Odjidja scoorde afgelopen zondag de gelijkmaker tegen Club Brugge. Gent blijft zo derde in de stand in het zog van Antwerp, maar wel nog altijd op tien punten van Club. “Dat is mooi voor hun, dat is hun verdienste, maar niemand is onaantastbaar.” De middenvelder van AA Gent blikt tevreden terug op de eerste seizoenshelft, maar wil morgen tegen Standard nog een laatste keer knallen: “Het zal beladen worden, de plaatsjes zijn duur bovenin.”

Over de eerste seizoenshelft

Mits een overtuigende prestatie op Standard morgen kan Gent met een goed gevoel de winterbreak induiken. De Buffalo’s staan stevig in de top-6, en hebben er tot dusver een knappe Europese campagne opzitten. “Ik denk dat we het heel goed gedaan hebben”, oppert Odjidja. “Er zijn natuurlijk altijd momenten waarop het beter kon, maar ik denk dat we globaal bekeken een goede eerste seizoenshelft gespeeld hebben.”

Over de match tegen Standard

Odjidja blikte ook vooruit naar de wedstrijd tegen Standard. “Die match zal sowieso beladen worden, dat weten we. De plaatsjes zijn duur bovenin. Zij hebben de punten nodig, wij hebben ze nodig. We komen net uit een goede wedstrijd tegen Club, en daar moeten we op voortbouwen.”

Over de strijd voor plek twee

Gent staat momenteel derde in onze competitie en strijdt samen met Antwerp, Standard en Charleroi voorlopig voor een tweede plaats. Club Brugge blijft nog altijd autoritair aan de leiding en heeft ondertussen al acht punten voorsprong op Antwerp en tien op Gent. “Onder Club ligt alles dicht bij elkaar. Ze hebben nu wel tien punten voorsprong, dat is mooi voor hun. Maar niemand is onaantastbaar. Daaronder ligt alles dicht op elkaar, dus moet voor elk punt geknokt worden”, is de Gentse aanvoerder strijdvaardig.

Morgen om 20u30 speelt Gent op het veld van Standard.