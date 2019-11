Odjidja: “Na rust meer lef en verrassing” - Depoitre: “Goede mentaliteit getoond” Redactie

08 november 2019

00u02 0

Vadis Odjidja loofde de lef na rust van zijn ploegmaats in de knappe 1-3-zege tegen Wolfsburg. “Het scenario was hetzelfde als in de heenmatch”, vertelde hij bij Sporza. “Ook daar slikten we snel een tegentreffer, lagen we in het begin onder en hadden we tijd nodig om in de match te komen. We konden de score beperken tot 1-0 en in de tweede helft zagen we een heel ander AA Gent. Meer lef, meer durf en meer verrassing in ons spel.” De Buffalo’s scoorden tweemaal op corner. “De staf werkt daar hard op en de coach hamert daarop. Chapeau aan de mensen die daar elke dag mee bezig zijn.”

Depoitre: “Goede mentaliteit getoond”

“We hadden het moeilijk in de eerste helft, het was niet goed. Tijdens de rust gebeurde er niet veel. We waren geconcentreerd en wisten dat we de capaciteiten hebben om het beter te doen”, vertelde Laurent Depoitre aan Sporza. “In de tweede helft hebben we dan ook een goede mentaliteit getoond. We kwamen in de wedstrijd en uiteindelijk boekten we een mooie overwinning. En dat we veel hakjes gebruikten? Klopt, en het draaide ook meermaals goed uit. Dat is mooi om te zien.”