Odjidja, Kums en Kaminski schenken 100 tablets aan Gentse ziekenhuizen: "Wij treden nu even in de schaduw voor degenen die het coronavirus tackelen"

30 april 2020

20u14 2 AA Gent Vadis Odjidja, Sven Kums en Thomas Kaminski trokken vandaag naar de verschillende ziekenhuizen van Gent om in naam van het hele team honderd tablets af te geven. De club wou respect tonen aan de zorgverleners. Het Gent-trio had het ook even over het gemis aan voetbal.



Vadis Odjidja, Sven Kums en Thomas Kaminski trokken vandaag met enkele clubleden naar de vier ziekenhuizen van Gent om in totaal honderd tablets af te geven. “Wij willen het zorgpersoneel extra in de kijker zetten, en onze dankbaarheid uitdrukken voor wat ze presteren”, gaf kapitein Odjidja aan. “Door tablets te schenken, kunnen ze op verschillende afdelingen extra communicatie voorzien, en ook na de coronacrisis blijven deze tablets nuttig voor de ziekenhuizen. Wij treden nu even in de schaduw en schijnen ons licht op zij die het coronavirus tackelen.”



“Dit is natuurlijk een moeilijke situatie. Iedereen is thuis en het dagelijkse leven is zo goed als gestopt", weet Odjidja. “Toch word je er soms moedeloos van”, valt doelman Kaminski zijn kapitein in de rede. “Ik heb een dochtertje van tweeënhalve maand, ik kan me dus bezighouden, maar we zijn ver verwijderd van ons dagelijks leven.”

Geen 1,5 meter afstand

Odjidja, Kaminski en Kums zijn normaal elke dag op het trainingsveld te vinden. Nu bemoeilijkt de coronacrisis de situatie. “We trainen in groepjes van maximaal vier man”, aldus Kums. “Maar eigenlijk train je individueel. Het zijn altijd dezelfde vier ploegmaten die je ziet. Dat maakt het wel een beetje lastig.”

Dat was er ook een klein beetje aan te zien op enkele groepsfoto’s. Kums, Kaminski en Odjidja hielden zich aan de regels, maar bij het nemen van de groepsfoto werd de verplichte anderhalve meter afstand even vergeten. Een kleine smet op een heel mooi gebaar.

