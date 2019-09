Odjidja kreeg rood tegen Zulte Waregem, onze huisref Tim Pots: “Interventie VAR niet noodzakelijk” TP/SDG

23 september 2019

07u03 2

In minuut 82 van de match tussen Zulte Waregem en AA Gent ging Vadis Odjidja tweemaal door op Cyle Larin. Op aangeven van de VAR trok ref Smet rood. Huisref Tim Pots: “Het was een overbodige overtreding met de studs vooruit waarmee je een speler kan kwetsen. Als de ref rood had getrokken, moest je dat verdedigen. Maar het was geen frontale tackle met hoge intensiteit. Beide spelers liepen in dezelfde richting, het been van Odjidja was ook niet gestrekt. Dat maakte de impact minder zwaar en dus was een VAR-interventie niet noodzakelijk. Smet gaf met een handbeweging aan dat het ging om de tackle met de studs vooruit. Hij greep niet in voor het eventuele natrappen met de voet in de rug, want natrappen/slaan is pas rood als dat met buitensporige kracht gebeurt of naar het gezicht is.”

Odjidja: “Het was zelfs geen tackle”

“Ik heb de beelden teruggezien en ik vind het een heel lichte rode kaart”, zei Odjidja zelf over de fase. “Ik wou gewoon druk zetten, hij stopte om de bal af te schermen en ik stapte op zijn kuit of hiel. Het was zelfs geen tackle. Misschien heb ik nog zijn rug geraakt, maar niet met opzet. Wim Smet zei me dat ik vól op zijn kuit getrapt had. Het is jammer, we gingen vol voor de zege, maar daarna was het alle hens aan dek om nog een punt uit de brand te slepen.”

Larin: “Iemand die op de grond ligt, schop je niet”

“Ik werd eerst op de grond geduwd, ik denk dat hij toen ook mijn kuit raakte”, luidde het bij ‘slachtoffer’ Larin. “Toen ik al op de grond lag, voelde ik een trap in mijn rug en besliste de scheidsrechter om de rode kaart boven te halen. Of ik het terecht vond? Ik lag op de grond, een speler die al neerligt, trap je toch niet meer aan? Ik weet niet of het met opzet was, maar ik heb hem na de fase duidelijk gemaakt dat je dat niet doet.”