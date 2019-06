Odjidja en Al Masude bezorgen Buffalo’s zege in matige derby tegen Racing Gent AB

21 juni 2019

21u31

Bron: Eigen berichtgeving 0

AA Gent heeft de derby tegen Racing Gent uit tweede amateurklasse gewonnen met 0-2. De Buffalo’s begonnen gezapig aan de wedstrijd. In het openingskwartier was Odjidja de gevaarlijkste man op het veld, de middenvelder zag zijn pogingen net naast en over gaan. Ook Souquet kon na een goede actie zijn schot niet kadreren. In minuut 21 kwam AA Gent zoals verwacht op voorsprong. Odjidja knalde de bal vanop de rand van de zestien tegen de netten: 0-1. Voor de pauze kreeg Vandaele nog de grootste kans om de score te verdubbelen, maar Racing-doelman Frans zat er goed tussen. Rusten geblazen na een bijzonder matige eerste 45 minuten.

Na de rust posteerde Jess Thorup een ander elftal tussen de lijnen. Opnieuw viel er weinig te beleven in Oostakker. Azango schoot net voor het uur een metertje naast, een paar minuten later was het wel raak. Al Masude kopte de 0-2 met veel overtuiging in doel. Dolet kwam er vervolgens een paar keer dicht bij, maar het bleef 0-2 na een - zelfs voor een voorbereidingsmatch - zwakke wedstrijd.

Opstelling AA Gent:

Eerste helft: De Busser, Souquet, Derijck, Veeckman, Yem, Esiti, Odjidja, Tekie, Vandaele, Beridze, Sylla

Tweede helft: De Busser, Castro-Montes, Cissé, De Smet, Asare, Smith, Al Masude, Dejaegere, Andrijasevic, Azango, Dolet