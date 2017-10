Nog geen Foket in Gent-selectie, wel met beloften: "Ik kan niet wachten" 17u40

AA Gent Thomas Foket moet nog enkele dagen wachten op zijn wederoptreden bij AA Gent. De rechtsachter behoort niet tot de selectie van coach Yves Vanderhaeghe. Ook de Kroatische miljoenenaankoop Franko Andrijasevic zit niet bij de Gentse negentien namen.

Thomas Foket ziet licht aan het einde van de tunnel. Bijna vier maanden nadat hij uitviel met hartproblemen, staat de verdediger van AA Gent dicht bij een terugkeer in het eerste elftal. "Ik kan niet wachten om deze vervelende periode achter me te laten", vertelde de 23-jarige Foket maandag tijdens een persmoment in het oefencentrum van de Buffalo's. Foket stond afgelopen zomer dicht bij een overgang naar het Italiaanse Atalanta Bergamo, maar bij de medische testen kwamen hartproblemen aan het licht. In overleg met topcardioloog Pedro Brugada werd toen beslist dat Foket zes maanden moest stoppen met voetballen en onder het mes moest. Maar de tweevoudige Rode Duivel revalideerde sneller dan verwacht. Begin deze maand deed hij zijn eerste minuten op met de beloften, en afgelopen weekend zat hij in de selectie tegen Kortrijk (1-1), maar moest uiteindelijk in de tribune plaatsnemen. Zijn comeback op het hoogste niveau hangt in de lucht.

Rollercoaster

"Ik zal erg blij zijn als ik een streep onder deze periode kan trekken", verklaarde Foket. "Het nieuws dat ik met hartproblemen kampte, kwam aan als een schok. Wat volgde was een rollercoaster aan emoties en paniek. Wat als ik nooit meer kon voetballen? Maar de artsen stelden me gerust, en vertelden me dat ik na een operatie gewoon kon verder sporten. Vanaf dat moment heb ik de knop omgedraaid en weer aan mijn terugkeer getimmerd."



"De eerste dagen waren zwaar", vervolgde de Brusselaar. "Maar na mijn operatie voelde ik me beetje bij beetje beter en na vier weken was ik alweer aan het fietsen. Ik kon toen ook veel beter mijn hartproblemen plaatsen. Het klinkt misschien erg, maar de kruisbanden scheuren is bijvoorbeeld ook erg. Elke voetballer maakt wel een vervelende periode mee in zijn loopbaan."





Photo News

Beloften

Foket treedt maandagavond aan met de beloften. De competitiewedstrijd van dinsdag tegen Eupen komt naar alle waarschijnlijkheid te vroeg, maar de verplaatsing van vrijdag naar Charleroi kan zijn rentree in de A-ploeg vormen. "Eerlijk? Ik ben daar niet te veel mee bezig. Ik wil me in geen geval overhaasten, en plak daarom geen datum op mijn comeback. Ik voel dat ik stilaan weer de oude ben, dat mijn fysieke kwaliteiten terugkomen. Het zal niet meer lang duren voor ik mezelf weer volledig kan geven."



In de maanden dat Foket aan de kant stond is er veel veranderd in Gent. De Buffalo's staan na een tegenvallende seizoensstart in de buik van de stand, en trainer Hein Vanhaezebrouck is vervangen door Yves Vanderhaeghe. "Ik ben ongeduldig om mijn ploeg te helpen. Ik heb tijdens mijn herstel veel steun gevoeld van de club, en wil iets terugdoen. Dat de nieuwe coach met vier in plaats van drie vanachter speelt verandert niets voor mij, als ik maar kan voetballen."