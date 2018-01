Nog een vertrekker bij AA Gent: Milicevic ruilt Buffalo's voor Metz Niels Poissonnier

19u42

Bron: Eigen berichtgeving 243 Photo News AA Gent Het afscheid was voorzien. Danijel Milicevic verlaat na vier prachtige jaren AA Gent. De Bosnische stilist, die morgen zijn 32ste verjaardag viert, trekt naar FC Metz – de laatste in de Franse Ligue 1. Beide clubs bereikten al een akkoord, ’t is enkel nog wachten tot de laatste details tussen Metz en Milicevic geregeld zijn – een kwestie van tijd.

“Misschien is de tijd rijp om te vertrekken”, sprak de middenvelder eind vorige maand nog, in de aanloop naar de topper tegen Anderlecht. Zijn 200ste wedstrijd in de Jupiler Pro League blijkt nu ook zijn laatste voor AA Gent. Milicevic moet Metz behoeden van de degradatie – met 11 punten uit 19 wedstrijden staat het schijnbaar hopeloos laatste. Een uitdaging voor ‘Mili’, die in datzelfde interview nog liet verstaan dat hij zich “te jong voelde om de komende drie jaar op de bank te zitten, niets te doen en telkens tien minuten in te vallen. Ik kan een ploeg iets bijbrengen.” FC Metz dus.

Net als in het dossier-Saief speelt makelaar Mogi Bayat overigens ook in deze onderhandelingen een grote rol. Met andere woorden: de transfermarkt is nog maar pas open, of Bayat heeft al zes transfers verwezenlijkt:

Damien Marcq van AA Gent naar Zulte Waregem

Hamdi Harbaoui van Anderlecht naar Zulte Waregem

Clément Tainmont van Charleroi naar KV Mechelen

Krépin Diatta van Sarsborg (Noo) naar Club Brugge

Kenny Saief van AA Gent naar Anderlecht

Danijel Milicevic van AA Gent naar FC Metz

