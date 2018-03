Moses Simon wil in schoonheid afscheid nemen van Gent: "Zie gelijkenissen met het jaar waarin we kampioen werden" Rudy Nuyens

29 maart 2018

10u30 0 AA Gent Zondag begint Moses Simon (22) op Anderlecht zo goed als zeker aan zijn laatste reeks kunstjes voor AA Gent. De Nigeriaanse international wil schitteren in de play-offs en op het WK, om daarna naar de Premier League te vertrekken.

Moses Simon viel tijdens de winterstage van AA Gent uit met een enkelblessure, maar op de laatste speeldag van de reguliere competitie maakte hij eindelijk weer 90 minuten vol. Net op tijd om voluit te kunnen gaan in de play-offs. "Ik voel me héél goed", zegt Simon. "Maar ik ben ook blij omdat het team het zo goed deed tijdens mijn afwezigheid. (lacht) Ze hebben met Yaremchuk zelfs een nieuwe vleugelspeler gevonden. Het team is klaar voor de play-offs, ik ook. Ik kan de ploeg helpen met mijn acties. De matchen in de play-offs zijn vaak gesloten. (grijnst) Maar één actie kan volstaan om een wedstrijd te beslissen."

Met een match op Anderlecht en een thuiswedstrijd tegen Brugge zullen jullie snel weten waar jullie staan.

"Anderlecht en Brugge zijn grote namen, maar ze zullen zichzelf moeten bewijzen op het veld. Met deze bezetting in de play-offs wordt elke match een finale. Wij moeten daar niet bang voor zijn. Ik zie gelijkenissen met het jaar waarin we kampioen werden. Iedereen kan op verschillende posities spelen, waardoor we voor elke positie twee of drie spelers hebben. Iedereen vecht om te kunnen spelen. Als je met zoveel concurrentie niet top bent, speel je niet."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN