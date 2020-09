Miljoenenbusiness voor Gent tegen Kiev: in het beste geval 30 miljoen rijker DMM/JBE

23 september 2020

12u25

Bron: Football-Coefficient 0 AA Gent Dat AA Gent voor een miljoenenconfrontatie tegen Dinamo Kiev staat, is een understatement. Kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League zou voorzitter De Witte toegang geven tot een vetpot van net geen 30 miljoen euro. Al zijn de Buffalo’s nu ook al zeker van 5.480.000 euro.

Ruim dertig miljoen euro cashte AA Gent deze zomer voor Jonathan David. Als de ploeg uit de Arteveldestad zich plaatst voor de Champions League mag het dat bedrag maal twee doen. Dat heeft op zich niets met Jonathan David te maken, wel alles met de vetpotten die aan het kampioenenbal verbonden zijn. De zomer van 2020 zou letterlijk en figuurlijk zomaar eens een gouden zomer kunnen worden voor de Buffalo’s. Hou gerust even de tel bij.

Club Brugge is door zijn rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League al zeker van een startpremie van 15,25 miljoen euro, maar ook voor AA Gent ligt die som te wachten als het zich in twee matchen voorbij Dinamo Kiev naar de groepsfase van de Champions League wurmt. Lukt dat niet, dan mag Gent zich tevreden stellen met een ‘troostprijs’ van 5,48 miljoen (230.000 euro als winnaar van de derde voorronde tegen Rapid Wien + 5,25 miljoen als verliezer van de play-offs tegen Dinamo Kiev).

Gunstige coëfficientenranking

Al is er meer: het Europese basisprijzengeld in de Champions League bestaat naast een startpremie van 15,25 miljoen euro uit nog twee pijlers. Zo krijgen deelnemers aan de poulefase ook een premie gebaseerd op de Europese prestaties van de voorbije tien seizoenen. Gunstig voor AA Gent gezien de uiterst succesvolle campagne onder Hein Vanhaezebrouck in 2015-2016. Gent zit er met een coëfficient van 39.500 behoorlijk warmpjes voor. Club Brugge heeft bijvoorbeeld ‘maar’ 28.500 punten. Rennes is het kneusje met 14.000 punten.

Afhankelijk van wie nog doorstoot naar het kampioenenbal, kan Gent bij kwalificatie aanspraak maken op een bedrag tussen de 12,18 miljoen en de 14,04 miljoen euro. Die bedragen horen bij de prestatiepremies voor de ploegen die uitkomen tussen de 20ste en de 22ste plaats op de coëfficientenlijst van alle 32 deelnemers. Gent belandt in het beste geval op de 20ste plaats. Als in het meest waarschijnlijke geval ook Salzburg en Olympiakos de play-offs overleven, worden de Buffalo’s de 22ste op de lijst. Wat dus recht geeft op 12,18 miljoen euro.

Daarnaast is er nog de ‘market pool’ aan tv-gelden waar de deelnemers van mogen genieten. Het Belgische deel draaide de voorbije jaren rond de drie miljoen euro. Een kwalificatie van Gent zou financieel wel minder goed nieuws betekenen voor Club Brugge, want dan moet de koek aan Belgische tv-gelden bijna evenredig verdeeld worden (55% voor de landskampioen - 45% voor AA Gent). Bij plaatsing voor de Champions League mag Gent dus minstens anderhalf miljoen euro aan tv-geld bijschrijven op de rekening.

Voor wie de tel niet heeft bijgehouden hier nog eens de rekening. 15,25 miljoen euro gegarandeerd startgeld, minstens 12,18 miljoen euro door de gunstige coëfficientenranking en dan nog eens anderhalf miljoen euro aan tv-geld. Het maakt dat Gent bij kwalificatie voor de Champions League op slag bijna 29 miljoen euro rijker wordt. En dan moeten we nog afwachten wat de groepsfase brengt. Een overwinning is goed voor 2,7 miljoen euro, een gelijkspel voor 0,9 miljoen euro. Bij een verlies is het nul op het rekest.

Vangnet Europa League

Lukt het niet voor AA Gent tegen Dinamo Kiev, dan is er nog altijd 5,48 miljoen euro én het vangnet aan de Europa League. Daar is het startgeld voor elke deelnemer 2,92 miljoen euro. Voorlopig is nog moeilijk te zeggen hoeveel Gent daar nog extra bij kan verdienen op basis van de coëfficientenranking en de tv-gelden. Al staat wel vast dat winst in de groepsfase goed is voor 0,57 miljoen euro en een gelijkspel voor 0,19 miljoen euro.

In het beste geval is voorzitter De Witte met AA Gent na volgende week een kleine dertig miljoen euro rijker. In het slechtste geval een kleine tien miljoen. Lucratieve business, dat Europese voetbal. En dan zwijgen we dus nog maar over de 30 miljoen euro dat Gent casht met de uitgaande transfer van Jonathan David.

Money, money, money. Must be funny in the rich man’s world.

