Exclusief voor abonnees Michel Louwagie scherpt ambities van AA Gent aan voor duel tegen Viitorul: “We hebben een ploeg voor de groepsfase" Rudy Nuyens

25 juli 2019

06u30 0 AA Gent Pas een week geleden kreeg AA Gent zekerheid over Europees voetbal, maar nu Viitorul voor de deur staat, scherpt ­algemeen manager ­Michel Louwagie (63) de ambities aan. “De groepsfase is ons doel.”

Michel Louwagie is begonnen aan zijn 31ste seizoen als manager van de Buffalo’s. Een schat aan ervaring, die hem en de club flink van pas kwam om nog voor de start van de Europa League en de competitie een team samen te ­stellen dat klaar is voor de strijd. “Ik wil er wel meteen bij zeggen dat de ­voor­zitter de voorbije weken ook héél erg ­actief is geweest om tot deze ploeg te ­komen”, zegt Louwagie. “Ook sportief manager Peter Verbeke en zijn team hebben héél hard gewerkt. Deze ploeg is het resultaat van goed teamwerk.”

