Exclusief voor abonnees Met Renato Neto terug naar de kampioenenmatch van AA Gent en dé penalty van zijn carrière: “Stel je voor dat ik miste” Sander De Graeve

20 mei 2020

06u12 0 AA Gent 21 mei 2015, morgen dag op dag vijf jaar geleden. In Gent weet men wat er nu komt. Vier dagen na een stuntzege bij Club Brugge, kunnen de Buffalo’s thuis tegen Standard hun eerste – en voorlopig enige – landstitel pakken. Kums effent het pad, 1-0. Na de rust maakt Renato Neto het af vanop de stip en brengt hij heel AA Gent in extase. Met hem keren we nog eens terug naar die donderdagavond.

Neto (nu 28) heeft die hele donderdag nog in z’n hoofd. “Toen ik daarnet de trappen naar het veld weer opliep en voor de foto de netten van díe goal aanraakte, kwamen al die herinneringen terug. De film van die wedstrijd zit nog steeds in mijn hoofd. Ik ga die dag nooit vergeten. Ik krijg nog steeds heel wat berichten van Gent-supporters, zeker nu de club de wedstrijden opnieuw uitzendt op social media. Ik keek zondag nog naar de uitzege op Brugge (dat daarvoor dat seizoen nog geen nederlaag in eigen huis had laten optekenen, red.). Ik kreeg er stress van, ik kon het zelf niet geloven. Ik wist precies wat er zou gebeuren, maar toch zat ik met zenuwen die beelden te bekijken.”

