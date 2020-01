Marreh strijkt neer in winteroord van AA Gent, maar mag nog niet meetrainen Redactie

07 januari 2020

16u17 0

Lang moest AA Gent niet naar haar doublure voor Elisha Owusu speuren. De Buffalo’s rondden gisteravond nog de transfer van Sulayman Marreh af, een dag later arriveerde de 23-jarige Gambiaanse international al op het trainingskamp in Oliva. De ex-speler van Eupen werd er verwelkomd door coach Jess Thorup, waarna hij zijn toekomstige collega’s en de andere stafleden leerde kennen. Ook AA Gent-manager Michel Louwagie had al een gesprek met de defensieve middenvelder.

Marreh was vorige zomer al in beeld bij de Buffalo’s, maar hij bleef uiteindelijk bij Eupen. De Gambiaan streek in de zomer van 2018 neer am Kerhweg, eerst op huurbasis, nadien namen de Panda’s hem definitief over van Watford. Marreh, die ook centraal achterin uit de voeten kan, is ook 13-voudig international voor Gambia. Daarvoor werd hij verhuurd aan de Spaanse clubs Real Valladolid en UD Almeria.

Marreh mag dan al in het Spaanse oord vertoeven, hij mag evenwel nog niet meetrainen met zijn nieuwe ploegmaats. Eén papier ontbreekt nog om de overgang definitief af te ronden.