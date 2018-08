Marcq keert na bewogen jaar terug naar Ghelamco Arena: "Door mijn zoontjes vergeet ik al mijn zorgen" Jonas Van De Veire

04 augustus 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent (On)geluk komt nooit alleen. Sportief kende Damien Marcq (29) een bewogen jaar, maar de geboorte van zijn tweelingzoontjes maakte veel goed. Dit seizoen wil de Fransman van Zulte Waregem evenwel succes in spel én liefde.

"Ik hoopte maar één ding: dat de coach me zo snel mogelijk van het veld zou halen." Damien Marcq leunt achterover in de zetel van zijn zonovergoten tuin wanneer hij terugdenkt aan 9 februari. Toen de thermometer bijna 30 graden lager stond, maar de middenvelder van Zulte Waregem in de wedstrijd tegen Racing Genk toch het zweet voelde opkomen. "Pozuelo liet mij bij elke aanval ter plekke achter. Vreemd, aangezien ik hem in eerdere confrontaties wel kon afstoppen. (denkt enkele seconden na) Ik voelde me raar, alsof er in mijn lichaam iets niet klopte. Meteen na de match vroeg ik aan de clubdokter om mijn bloed te trekken."

