Manu Ferrera (61) keert terug naar AA Gent en volgt Dupré op als beloftecoach RN

17 maart 2020

10u44 56 AA Gent Manu Ferrera vervangt Frédéric Dupré als beloftetrainer van AA Gent. De 61-jarige Ferrera kent het huis goed, tussen 2008 en 2019 was hij in verschillende rollen al aan de slag bij de Buffalo’s. Dupré werd gisteren ontheven uit zijn trainersfuncties bij de A-kern en de Gentse beloften, de club biedt hem nu een functie in de scouting aan.

🆕 Manu Ferrera vervangt Frederic Dupré als beloftentrainer. De club wil graag Fred's voetbalkennis aan boord houden en deed hem daarom een voorstel om als scout aan te blijven. #kaagent #U21 https://t.co/10z33T0FHg KAA Gent(@ KAAGent) link

Manu Ferrera wordt voor de komende drie seizoenen beloftetrainer bij KAA Gent. Tot het einde van dit seizoen wordt hij geassisteerd door Etienne De Wiseplaere. Tussen 2008 en 2019 was de inmiddels 61-jarige Ferrera al aan de slag bij de Oost-Vlaamse club. Eerst als assistent-coach, later als jeugdcoördinator en tot slot als beloftecoach. Eind mei vorig jaar koos hij voor een ander avontuur: hij werd assistent-coach van Marc Wilmots bij Iran. Aan dat verhaal kwam er echter snel een einde, maar nu kan hij terug naar de rol waarin hij de Buffalo’s in 2019 uitzwaaide.

Dupré liet gisteren weten ontheven te zijn uit zijn taken bij de A-kern en de beloften. Hij verraste met een boodschap op sociale media: “In deze vreselijke tijden van het coronavirus heb ik deze morgen persoonlijk heel slecht nieuws ontvangen. Ik word met onmiddellijke ingang ontslagen als trainer van KAA Gent. Dit zowel bij de U21 als bij de A-kern. Life is hard, football even harder!! Graag wens ik iedereen te bedanken met wie ik de voorbije jaren mee samengewerkt heb! Spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, scouts, medewerkers, vrijwilligers enz... te veel om op te noemen. Het waren mooie jaren met prachtige resultaten. Ook wens ik KAA Gent te bedanken voor de mooie kansen en de enorm leerzame periode!! Het is en blijft een prachtige club!! Ik ben er ongetwijfeld een betere trainer geworden.”

Rekrutering en scouting

Een boodschap die zwaarder klonk dan de realiteit, want AA Gent had Dupré niet ontslagen. Het heeft de voormalige rechterflankspeler wél ontheven uit zijn functies als T3 bij de A-kern én als coach van de U21, maar de club bood hem wel een nieuwe rol aan in de rekrutering en de scouting. Dupré heeft een week bedenktijd gevraagd.

Dat Dupré uit zijn dubbele functie ontheven wordt, had eerder te maken met kleine meningsverschillen dan met de appreciatie van de club voor zijn voetbalkennis. Dat het niet om een promotie gaat, is duidelijk, maar Gent wil Dupré wel graag bij de club houden.