Man United en Arsenal snuffelen wat harder aan Jonathan David Pieter-Jan Calcoen

12 juni 2020

Het gesnuffel is aan de gang. De grootste Europese topclubs inviteren spelersmakelaar Nick Mavromaras om te informeren naar de transfervoorwaarden van Jonathan David (20). Onder hen Manchester United en Arsenal, die de Gentse sterkhouder al maanden volgen en nu dus al een eerste verkennend gesprek met Mavromaras achter de rug hebben. Ook onder meer Ajax, Everton, Inter Milaan en FC Porto hebben David op de radar. AA Gent-manager Michel Louwagie is niet van plan zijn Canadese aanvaller zomaar te laten gaan: hij zei eerder dat zelfs een bod van 25 miljoen euro niet zou volstaan, al deed hij die uitspraak voor corona losbarstte. Op clubniveau is er voorlopig geen voorstel binnengelopen in de Ghelamco Arena.

