Maak kennis met Bronn, anonieme schakel in de Buffalo-muur: "Ik moet nog wat slimmer worden" Niels Poissonnier

17 februari 2018

09u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent Geruisloos neergestreken in Gent en al even anoniem uitgegroeid tot een vaste waarde. Vandaar: twaalf dingen die u moet weten over Dylan Bronn (22), bouwsteen van de Buffalo-muur die al twaalf keer de nul hield.

Durft niet langer in een lift

Hoe hij het opgelopen heeft, weet hij niet, maar claustrofobie zorgt ervoor dat je Bronn niet langer in een lift zal zien. "Toen ik afgelopen zomer mijn medische testen moest afleggen, op de veertiende verdieping van het UZ, keek de man naast me vreemd op toen ik zei dat ik de lift niet wilde nemen. Ik kan je verzekeren dat het intens was, al die trappen. (lacht) Zeker omdat ik ze vier keer moeten doen heb. En zeggen dat ik vroeger, samen met mijn vrienden, nog opzettelijk liften liet blokkeren..."

Speelde dit seizoen al op vijf posities

Rechtsachter, centraal rechts, centraal links, linksback en zelfs even verdedigende middenvelder. "Het enige wat me rest, is de rol van doelman", lacht Bronn. "Als ik mag kiezen, speel ik liefst centraal achterin. Verdedigende middenvelder is wat te ingewikkeld - ik kan niet concurreren met de spelers die we hebben - en op de flank blijft toch wat buiten mijn comfortzone."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Bronn

sport

sportdiscipline

voetbal