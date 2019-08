Lustig hoopt dat de defensieve foutjes eruit gaan bij AA Gent: “We geven nog te veel stomme goals weg” Rudy Nuyens

14 augustus 2019

14u07 0 AA Gent Mikael Lustig (32) hoopt zijn Europese ervaring morgenavond aan te wenden om AA Gent over de streep te trekken tegen AEK Larnaca.

Lustig heeft meer dan 100 Europese duels op zijn teller. De Zweed speelde met Celtic onder meer tegen Barcelona, PSG, Bayern München, Juventus en AC Milan. Tegen die achtergrond lijkt AEK Larnaca een makkelijke hap. “Het is vooral een hele belangrijke match voor ons”, repliceert Lustig. “We willen zover mogelijk geraken in Europa. Het is een ander type voetbal dan in de competitie, ook omdat het in twee duels beslecht wordt. Je weet welk resultaat je wil, maar één doelpunt kan alles veranderen. Maar we spelen thuis. In de Ghelamco Arena voetbalden we telkens goed en maakten we een pak goals. We willen iedereen vanaf de eerste minuut laten zien dat we er klaar voor zijn.”

Lustig stelt ook vast dat AA Gent teveel tegengoals incasseert. Hij wil al zijn ervaring aanwenden om het team daar vanaf te helpen. “We werken elke dag om beter te worden”, zegt de Zweed. “Ik vind niet dat we defensief zo slecht waren, in die zin dat we niet veel kansen weggaven aan de tegenstander. Het probleem is dat we misschien een beetje te soft zijn bij de kansen die de tegenstander wél krijgt. We geven teveel stomme tegengoals weg, zonder dat daar grote kansen aan vooraf gaan. Als we daar komaf mee kunnen maken, denk ik dat we heel solide zijn. De foutjes moeten eruit, dan zitten we op de goeie weg.”

Dat de ruit op het middenveld en de enkele bezetting op de flanken aan de basis zou liggen van tegengoals, wuift Lustig weg. “De ruit laat ons vooral toe om veel kansen af te dwingen en goals te maken, dat is alleen maar goed”, aldus Lustig. “Vooral thuis werkt het heel goed, maar ook uit heb ik er geen probleem mee. De ruit laat mij ook toe om op te rukken en voorzetten af te leveren. Dan komt het erop aan dat we als ploeg voor dekking zorgen als er balverlies komt, vooral omdat zowel onze linksback als ikzelf vaak vrij hoog staan op het veld. Als we dat goed afgestemd krijgen, zullen we daar beter van worden. Het wordt nu al beter van week tot week.”

Lustig gelooft rotsvast in de kwalificatiekansen van de Buffalo’s. “Larnaca heeft in de heenmatch laten zien dat het een goed team is”, zegt de Zweed. “Met hun vele Spanjaarden spelen ze technisch goed voetbal. Maar we zijn naar daar gegaan voor een goed resultaat en dat hebben we. Nu is het aan ons om aan iedereen te tonen dat wij de bal willen hebben en dat wij willen doorgaan.”