Exclusief voor abonnees Louwagie wil enkel vrede nemen met een Europese plaats: “Een club als Gent moet bij de eerste vier eindigen” Rudy Nuyens

30 maart 2019

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent De beker is een ander verhaal, Michel Louwagie wil ook in de competitie op een Europese plaats eindigen met AA Gent. Dat is de club aan zijn status verplicht, vindt de algemeen manager van de Buffalo’s.

Michel Louwagie laat geen ruimte voor twijfel: AA Gent moet zondag ‘volle bak’ aan de play-offs beginnen op het veld van Club Brugge. «Je weet nooit of je de beker gaat winnen en of je zo Europees voetbal gaat afdwingen», vindt de algemeen manager van AA Gent. «We hebben de mogelijkheid om ook via de play-offs Europa in te gaan, daarom moeten we de eerste wedstrijden met de grootste focus en de grootste concentratie aanpakken. Na vier, vijf wedstrijden zullen we zien welke mogelijkheden er zijn. Maar ons doel is natúúrlijk om Europees voetbal af te dwingen.»

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen