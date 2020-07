Lille? Verschillende clubs, waaronder Leeds, tonen concrete interesse in David: “Met veel betere voorstellen zelfs” Redactie

26 juli 2020

11u50

Bron: De Zondag 0 AA Gent Lille, of toch een club uit een andere grote competitie? Waar ligt de toekomst van Jonathan David (20)? In een gesprek met ‘De Zondag’ gaat AA Gent-voorzitter Ivan De Witte dieper in op de situatie. De contacten met Lille lagen deze week stil, zo zegt De Witte. En ook andere ploegen uit grote competities - zoals de Engelse promovendus Leeds - tonen concrete interesse in de Canadees.

AA Gent president Ivan De Witte admitting that Leeds United are one of the teams that are interested in Jonathan David. Lille OSC already had a £23m bid (bonuses included) rejected. Gent want at least €30m. #lufc pic.twitter.com/VyINA19hbo Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Het interview dat Jonathan David eerder deze maand gaf aan de Franse sportkrant L’Équipe deed het nodige stof opwaaien. Maar De Witte had intussen een goed gesprek met de aanvaller, op vraag van David zélf. “Dat interview was een georkestreerde actie van zijn makelaar en de club. Afgelopen week zijn er geen contacten meer geweest, maar dat ze daardoor een transfer onmogelijk hebben gemaakt, is wel weer een brug te ver. Er liggen al veel gestorvenen in het graf van ‘principes’.”

De Witte acht het anderzijds wel mogelijk dat David op 9 augustus nog voor AA Gent voetbalt. “Ik heb Jonathan uitgelegd dat we willen dat hij dit seizoen nog voor ons speelt. En heb hem ook uitgelegd dat dit ook voor hem sportief beter is”, aldus de voorzitter van de Buffalo’s. “Een paar weken geleden klonk nog luid dat hij alleen naar de Bundesliga wil en nu wil hij per se naar Frankrijk…: dat is toch heel bizar? Alsof Lille voor Jonathan zo’n geweldige stap voorwaarts zou zijn. Denkt men dan aan de carrière van de speler? De contacten lagen deze week stil, maar er zijn nog andere clubs concreet geïnteresseerd. Met veel betere voorstellen zelfs. Waaronder Leeds. Maar, nogmaals, ik zal er alles aan doen om hem te houden.”

Hertekening Pro League

De Witte blikt ook terug op de voorbije maanden in het Belgische topvoetbal. De coronacrisis zorgde voor een vroegtijdige stopzetting van de competities, maar legde vooral structurele problemen bloot binnen de Pro League. De Gent-voorzitter roept op tot actie. “Er moet zeer hard worden nagedacht over een hertekening van de Pro League”, verklaart De Witte. “Daar moet eigenlijk niet aan worden getwijfeld: het is de eerste vereiste. Laten we beginnen met een externe doorlichting en een bekwame consultancy door een gerenommeerd bureau. En dan heb ik het over de structuur en het functioneren van de Pro League en van de bond. Absoluut. En dat mag veel geld kosten. Daarnaast moet ook de flou artistique tussen Pro League en voetbalbond worden aangepakt, nu is niet altijd duidelijk wie voor wat staat.”

