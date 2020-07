Lille verhoogt bod op David tot 25 miljoen euro TTV

08 juli 2020

04u00 0

Plots gaat het snel. Gisteren meldden we dat Lille 20 miljoen veil heeft voor Jonathan David (20). Intussen bracht de Ligue 1-club een bod uit van 25 miljoen euro, dat al dichter in de buurt komt van de door AA Gent vooropgestelde transfersom van 30 à 35 miljoen euro.

’t is Rijsel alvast menens, de transfermarkt sluit in Frankrijk een eerste keer morgen om middernacht en opent pas weer op 11 augustus. Bij de Buffalo’s klinkt het dat de Canadees niet voor minder dan 30 miljoen euro mag vertrekken. Voor AA Gent hoeft David niet per se te vertrekken, voor de speler in kwestie is een stap naar een grotere competitie dan weer min of meer een uitgemaakte zaak.

Lees ook:

INTERVIEW. Michel Louwagie & Ivan De Witte, de kapiteins van de Buffalo’s: “Club Brugge is een klasse apart, maar de rest zijn we toch stilletjes voorbij”



Onze analist Marc Degryse over Jonathan David en Man United: “Aantrekkelijke piste. Hij zou er kansen krijgen”



Jonathan David stuurt aan op transfer: “Bundesliga zou ideale competitie zijn”