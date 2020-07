Lille geeft Jonathan David niet op, interesse uit Engeland stilaan concreet PJC/RN

28 juli 2020

06u22 0 AA Gent Lille geeft Jonathan David (20) niet op. De Franse club overweegt een hoger bod uit te brengen bij AA Gent, dat blijft benadrukken dat het de Canadees liefst houdt.

De Franse sportkrant L’Équipe lijkt de gedroomde mediapartner voor Lille. Nadat de krant eerder Jonathan David liet zeggen “absoluut naar Lille te willen”, heeft nu ook voorzitter Gérard Lopez een interview over de AA Gent-speler gegeven. “David wil naar ons komen”, beweert Lopez in L’Équipe. “Hij heeft geen zin om naar een andere club te gaan. Alles hangt af van het Gentse bestuur, maar wij gaan ons bod misschien verhogen.”

Andere topclubs

In de Ghelamco Arena stelt men zich afwachtend op. De Buffalo’s hadden de laatste dagen geen contact met Lille - Gent verweet de Fransen dat zij David ingefluisterd hadden om te praten over een transfer naar Noord-Frankrijk - maar dat betekent niet dat onderhandelingen onmogelijk geworden zijn. Wil Lille David echt, dan zal het wel 30 à 35 miljoen euro op tafel moeten leggen. Tot dusver kon het die bedragen zelfs niet benaderen.

Gent is niet gehaast. Zeker niet omdat de mercato nog lang duurt en de club voelt dat de interesse vanuit Engeland stilaan concrete vormen aanneemt. Onder meer Leeds meldde zich al in Gent, maar het is zeer de vraag of David voor de Engelse promovendus wil spelen. Ook verschillende andere topclubs hebben het goudhaantje op de radar staan.

Officieel wil men bij Gent niet reageren, maar de club blijft herhalen dat het David niet kwijt wil. Hij is een belangrijke schakel om de Champions League te halen en mee te doen voor de titel. De verwachting is dat David vandaag speelminuten maakt in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Metz, om zo klaar te raken voor de competitiestart.

Dat AA Gent erg ambitieus is, blijkt niet enkel uit de wil om David te houden. De club haalde al acht nieuwkomers en wil absoluut nog een extra spits aantrekken.

