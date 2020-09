Lees hier de integrale persconferentie van voorzitter De Witte en Michel Louwagie: “Ik neem de verantwoordelijkheid op mij” DMM

14 september 2020

15u37 6 AA Gent Geen Laszlo Bölöni meer bij AA Gent. De Roemeen werd na 25 dagen de laan uitgestuurd door voorzitter Ivan De Witte en Michel Louwagie. Wim De Decker krijgt zijn kans als hoofdcoach. Op de persconferentie nam voorzitter De Witte de verantwoordelijkheid op zich. “Dit was een miscast.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ivan De Witte: “Het tweede deel van deze persconferentie is nogal onverwacht ontstaan. Eerst en vooral wil ik zeggen dat een aantal geruchten gisteren al de ronde deden. Ik heb toen nog gezegd dat er niets aan de orde was en ik wil beklemtonen dat dat ook zo was.”

“Nadien is er wel belangrijke info binnen gekomen. We hebben met een aantal mensen van gedachten gewisseld over de situatie bij AA Gent. Eerst en vooral hebben de resultaten van de voorbije wedstrijden en de match tegen Eupen tot nadenken gestemd. Een tweede element is dat we rekening moeten houden met de stem van onze supporters, de stem van de spelersgroep en onze eigen opinie over wat er aan het gebeuren is. Dit alles samen heeft geleid tot een moeilijke beslissing, namelijk dat wij afscheid nemen van Laszlo Bölöni als trainer.”

“Dit was een moeilijke beslissing. Niet het minst door alles wat rond de club aan het gebeuren was. Ook vanwege de pers moet ik toch zeggen. Hoe kijk ik daar naartoe als voorzitter? Eerst en vooral moet ik zeggen dat er een miscast is geweest, waarvan de oorzaak en verantwoordelijkheid bij mezelf en Michel Louwagie mogen worden gelegd.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik denk dat Bölöni zijn best heeft gedaan om er het beste van te maken. Maar zoals jullie weten is het niet altijd ervaring en competitie die een rol spelen in het slagen van iemand. Je hebt ook een ‘fit’ nodig met de omgeving, het bestuur en de cultuur van de club. Ook met de visie van de spelers. Voetbal is in dat opzicht een speciale materie waar je toch ook rekening moet houden met de groep en wat er in leeft, ook met de supporters en iedereen weet dat de stem van de fans voor mij belangrijk is.”

“In mijn ganse periode als voorzitter heb ik maar zelden zo'n weerstand gevoeld bij onze supporters. Om eerlijk te zijn ook nog maar zelden zo’n weerstand in de spelersgroep. Dan is het goed om dit niet al te lang te laten aanslepen. De ‘fit’ tussen de persoon Laszlo Bölöni en onze club met haar supporters en spelersgroep was er niet. Dan is het goed om die beslissing niet te lang uit te stellen en heel vlug de bladzijde om te draaien.”

“Zoals ik zei: de verantwoordelijkheid ligt bij Michel en mezelf. Ik heb het verkeerd ingeschat en we zijn te vlug geweest in onze snelle beslissing van een paar weken geleden. We moeten dan ook de grootheid hebben om dat te erkennen en geen excuses te zoeken. Dit was een foute beslissing waarvan ik de schuld niet bij Bölöni wil leggen. De ‘fit’ was er niet en dan is het goed om in alle respect afscheid van elkaar te nemen. De beslissing is pas vandaag gevallen in de loop van de voormiddag.”

“Als ik dit in perspectief moet plaatsen na 20 jaar voorzitterschap, dan moet ik zeggen dat er al veel beslissingen door Michel en mij zijn genomen die goed tot zeer goed zijn geweest. Anders waren we met deze club niet geworden tot wat we nu zijn. Als je honderd beslissingen neemt, dan bestaat de kans ook dat je af en toe een neemt doe verkeerd is. Ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontvluchten en zo snel mogelijk naar de toekomst kijken.”

“Morgen volgt een belangrijke en moeilijke wedstrijd. Wim De Decker zal die leiden en zal daarbij geassisteerd worden door Peter Balette. De ‘goesting’ in de spelersgroep was groot om met Wim en Peter verder te gaan. Zij gaan de toekomstige wedstrijden samen leiden. Met Wim hebben we nu een jonge trainer die zich naar de toekomst toe kan bewijzen. Hij kent de groep goed en is iemand voor wie ik veel respect heb. Hij heeft de eigenschappen om dit goed te gaan doen. Hij krijgt een unieke kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen.”

“We zullen zien wat de toekomst geeft, maar ik zal geen twee keer misstappen. Ik geloof er in dat dit gaat lukken. Daarom wil ik Wim veel succes wensen. We gaan per definitie niet onmiddellijk op zoek naar een nieuwe trainer. De spelersgroep is gemotiveerd om de wedstrijd van morgen tot een goed einde te brengen.”

Michel Louwagie: “Alleen op de voorzitter schieten, is misplaatst”

“Ik wil even het woord nemen, want ik zie dat de voorzitter de wind van voren krijgt en dat wil ik toch wel wegnemen. We werken 21 jaar samen in goeie en kwade dagen. We legden daarbij een parcours af dat mag gezien zijn. Dat er af en toe een slechte beslissing kan voorvallen, dat is duidelijk. Dat is bij iedereen zo, ook bij AA Gent. Alleen op de voorzitter schieten, vind ik in deze dus misplaatst.”

“De recrutering van een trainer is niet gelijk aan de recrutering van een CEO voor een bedrijf. Het is niet zo evident om een voetbaltrainer juist te beoordelen naar zijn voetbalkennis en persoonlijkheid op basis van een gesprek. Je kunt een trainer en zijn werking niet op een paar uur leren kennen. Dat is anders dan in een human resourcesbedrijf. Wie de voorzitter daar op pakt, gaat verkeerd te werk.”

“Ik wil het team en de kersverse, jonge hoofdtrainer van AA Gent alle succes toewensen. Wim is iemand met ambitie en hij heeft dat nooit onder stoelen of banken gestoken. In het voetbal moet je het momentum nemen. Dat is het geval voor spelers, maar ook voor trainers. Ik ben in dat opzicht tevreden dat ook Peter meegaat in dat verhaal. Hij is toch een ietwat oudere vos. Dit duo zou weleens in staat kunnen zijn om goeie prestaties neer te zetten. Ik wens hen allebei veel succes.”

Lees ook:

De wel erg vreemde Gentse persbabbel: “Door omstandigheden kan Bölöni hier niet zijn”

Zitten en zwijgen, bij AA Gent is het de highway geworden voor Bölöni: achtergrond bij een miscast van formaat