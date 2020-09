Laszlo Bölöni heeft alles uitgepraat met Roman Yaremchuk: “Wraak is het wapen van een idioot” RN

09 september 2020

12u00 0 AA Gent Anderhalve week geleden leken Roman Yaremchuk en Laszlo Bölöni nog op voet van oorlog te staan met mekaar, maar intussen is alles uitgepraat. Bölöni laat er geen twijfel over bestaan dat hij zijn spits opneemt in de selectie voor de match op Eupen.



Laszlo Bölöni reageerde fel toen hij na de match tegen KV Mechelen vernam wat Roman Yaremchuk allemaal verteld had. “Als hij niet content is, moet hij maar een andere club zoeken”, klonk het toen. Tijd voor een gesprek onder vier ogen was er niet, want Yaremchuk vertrok de volgende dag naar Oekraïne. Hij viel in in de thuismatch tegen Zwitserland en speelde 90 minuten in Spanje. Maandagavond was hij al terug in Gent.

Dat bood tijd voor gesprekken tussen Yaremchuk en het bestuur, maar ook tussen Bölöni en zijn contesterende spits. “Alles wat moest gebeuren, is gebeurd”, aldus Bölöni. “Maar verder is dat voor mij een interne kwestie.”

Blijft de vraag: neemt Bölöni Yaremchuk meteen weer op in de selectie voor de match tegen Eupen? “Natuurlijk is hij voor mij selecteerbaar”, zegt de coach. “Wraak is het wapen van een idioot. En ik beschouw mezelf niet als zó idioot.”

Punt blijft dat Yaremchuk zich met zijn uitspraken gedekt voelde door (een deel van) de kleedkamer. Wat de vraag doet rijzen: heeft Bölöni het gevoel dat hij deze groep nog moet overtuigen van zijn manier van werken én van spelen. “Een speler moet zijn werk doen, hij heeft daarbij een trainer nodig”, zegt Bölöni. “De trainer doet zijn werk, maar hij heeft daarbij de spelers nodig. Als ik al zolang meedraai, dan is dat niet omdat ik een idioot ben, maar misschien omdat ik toch bepaalde kwaliteiten heb. Maar nogmaals: de spelers en ik hebben mekaar nodig.”

Bölöni blijft voorlopig vooral defensieve accenten leggen: “Ik houd van een overwinning met 4 goals verschil, maar ik heb ook respect voor wie met 1-0 wint. Het is altijd moeilijker om op het offensieve te werken. Defensief kan je de tegenstander door een intelligente tactiek in een bepaalde richting duwen, je kan je compact organiseren, je kan mechanismen ontwikkelen om terug te vallen op je defensieve organisatie. Dat vraagt opofferingen, maar het is makkelijker dan het offensieve aspect. Voor je offensieve momenten hang je namelijk af van het talent, de efficiëntie én het geluk van je aanvallers. Offensief werk vergt niet alleen veel meer tijd, het gaat bovendien over de zone tot op 25 meter van het doel van de tegenstander. Van daar af is het het talent van de aanvaller dat spreekt. Het gaat om automatismen, maar we werken daar aan. Alleen heb je daarvoor al je spelers nodig en dat was niet het geval tijdens de interlandbreak. Ik had maar twee aanvallers ter beschikking, dat maakt het niet makkelijk. Het dient tot niets om Arslanagic in de spits of op de linkervleugel te zetten.”

Door de interlandbreak verliep de voorbereiding op de match in Eupen niet ideaal. “We hebben tien dagen met een afgeslankte groep getraind, dat maakt het niet makkelijk”, aldus Bölöni. “Maar dat is normaal als je internationals hebt, die op verschillende momenten terug binnen komen vallen. Daar komt nu nog bij dat ze allemaal Covidtests moeten ondergaan bij hun terugkeer. Ze zijn terug, maar ze kunnen nog niet meetrainen zolang ze het resultaat van die tests niet kennen. Los daarvan: er is goed gewerkt en we hebben geen blessures opgelopen.”

Depoitre ondervindt minder last van zijn rug. “Hij heeft al een beetje kunnen meetrainen”, zegt Bölöni. “Maar we hebben nog problemen. Vadis (die vorige week positief testte op Covid-19, red.) heeft de voorbije dagen de ene test na de andere afgewerkt. Hij wordt er een beetje ongeduldig van. We zijn allemaal extreem gefocust op de testresultaten, maar daar maak ik me persoonlijk minder zorgen om. Omdat hij niet met de groep heeft kunnen trainen, is zijn knie niet noemenswaardig op de proef gesteld. Ik hoop dat er geen negatieve reactie komt als hij gaat spelen, maar ik heb daar wel een beetje schrik voor.”

Ook over de inzetbaarheid van aanwinst Osman Bukari is Bölöni nog niet zeker. “Hij kan voorlopig niet met de groep trainen”,luidt het. “Het gaat om een probleem met papieren. Als ik het goed begrepen heb, was hij nog niet geschrapt van de lijst van Anderlecht (waar Bukari in 2018 een half jaar op huurbasis speelde, red.). Fysiek is Osman klaar om te spelen, maar die papieren moeten in orde gebracht worden. We proberen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.”

En dan is er nog Giorgi Chakvetadze, die pas in de loop van de dag terug van de nationale ploeg van Georgië, waarmee hij dinsdagavond nog minuten maakte. Hij moet dan nog een Covidtest ondergaan, wat het kort dag maakt richting Eupen. “Er is weinig kans dat ik hem in de groep kan opnemen, want na de test moet je ook nog op de resultaten van die test wachten”, zegt Bölöni. “Als we die pas vijf uur voor de match kunnen krijgen, gaan we geen risico’s nemen.”

Bölöni vindt dat er nog versterking mag komen. “Ik heb er nog één gevraagd, maar het moet iemand zijn die de ploeg naar een hoger niveau tilt”, zegt Bölöni. “Het moet iemand zijn die zegt: ‘Hier ben ik!’. Ik hoop dat Kleindienst zijn goeie schoenen terugvindt. Ik hoop dat Dorsch zich aan het Belgisch voetbal gaat aanpassen zoals Vormer dat bij Club Brugge heeft gedaan, want hij heeft gelijkaardige kwaliteiten. Ik hoop dat Nurio de verwachtingen zal inlossen. Alles wat de club gedaan heeft op transfervlak, heeft ze goed gedaan. Maar ik heb nog altijd een profiel en een naam voor ogen. Die houd ik wel voor mezelf.”

