Kubo voelt zich de Japanse Nainggolan: bondscoach zou niet eens geweten hebben wanneer onze competitie eindigde Rudy Nuyens

12 juni 2018

06u00 0 AA Gent Yuya Kubo (24) herstelt langzaam van de opdoffer die de Japanse bondscoach hem bezorgde door hem niet mee te nemen naar het WK. De topschutter van AA Gent is bijzonder ontgoocheld door de manier waarop hij naast de selectie gezet werd.

"Dat Yuya erg ontgoocheld is, is het minste wat je kan zeggen", zegt Maurizio Morana, makelaar van de Japanner van AA Gent. "Elke prof in de wereld weet dat de eindbeslissing over een selectie bij de coach ligt. Dat kan iedere speler aanvaarden, dat hoort bij zijn job. De bittere smaak waar Kubo mee worstelt, heeft louter te maken met de manier waarop het gelopen is. Op 18 mei selecteerde de Japanse bondscoach (Akira Nishino, die pas in april overnam van Vahid Halilodzic, red.) 27 spelers, met de melding dat er nog spelers toegevoegd konden worden die met hun team nog actief waren in hun competitie. Een journalist vroeg op die persconferentie specifiek naar twee spelers: van één zei de coach dat hij er niet bij was om zuiver technische redenen, van Kubo zei hij dat de reden was dat hij nog tot 27 mei actief was in de play-offs in België."

Maar die play-offs eindigden voor Kubo al op zondag 20 mei in Brugge, waar de Japanner zich tot topschutter kroonde bij AA Gent én zijn team Europees voetbal bezorgde. Na die match vertelde Kubo ons dat hij er vanuit ging dat hij nog aan de selectie kon toegevoegd worden. "Yuya vertrok de 21ste mei naar Japan en landde daar de 22ste", vertelt Morana. "Daar kreeg hij van iemand van de Japanse federatie te horen dat hij moest blijven trainen met het oog op een selectie. Dat deed Yuya ook. Maar op 23 mei merkte een Japanse journalist op de persconferentie van de bondscoach op dat de competitie al drie dagen afgelopen was voor Kubo. Nishino antwoordde: 'Oh? Echt? Heeft hij al gedaan?' Hij was blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat er in België enkel nog moest gespeeld worden door de ploeg die vijfde eindigde in de play-offs. Je kan daar veel adjectieven voor gebruiken, maar om het politiek correct te houden, zal ik het op 'ongewoon' houden."

"Nog twee dagen later, op 25 mei, heeft de bondscoach nog drie spelers geselecteerd die langer met hun club actief waren", weet Morana. "Nagatomo (Galatasaray), Hasebe (Frankfurt) en Inui (Eibar) zijn er toen nog bijgehaald. Maar Kubo dus niet. Dat is bijzonder vreemd voor een speler die de voorbije 18 maanden in elke interland van Japan op het veld is gekomen. Had de bondscoach gezegd dat Yuya er op sportieve redenen niet bij was zoals Morata bij Spanje of Icardi bij Argentinië, dan had hij dat kunnen plaatsen. Nu heeft hij tot 31 mei gewacht op een oproeping die er nooit kwam. Yuya heeft zelf geen contact opgenomen met mensen van de bond. Japanners zijn gedisciplineerd, ze volgen de regels. Maar hij heeft in verwachting geleefd voor niets. Hij herstelt van de klap, maar hij zal zich na het WK beschikbaar houden voor de nationale ploeg. En volgende week meldt hij zich weer bij AA Gent."