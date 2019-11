Kersvers vader Brecht Dejaegere: “Ik was altijd een stresskip, maar nu niet meer” SDG

10 november 2019

Voor Brecht Dejaegere werd het een bewogen weekend. Twee dagen nadat hij vader werd van een zoon, Noah, mocht hij invallen én de overwinning vieren op Genk. “Ik wil de ploeg, coach en de hele staf bedanken voor al het begrip. Vrijdag heb ik uiteraard niet kunnen trainen, maar gisteren wel. Ook daarna mocht ik nog naar huis om bij mijn gezin te zijn”, aldus Dejaegere achteraf. Hij moest dus niet in het hotel in Limburg overnachten, maar kon met de ploegdokter op zondag naar Genk afzakken. Eerder mocht hij ook al thuisblijven van de Europese verplaatsing in Wolfsburg, en zat hij ook niet in de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd tegen Standard.

“Ik heb Thorup gezegd dat het menselijk aspect in het voetbal vaak ver te zoeken is. Ik hecht daar veel belang aan. In gelijk wat je doet, is dat menselijke aspect belangrijk. Hoe meer geld ermee gemoeid is, hoe moeilijker dat wordt.” Ook op het veld merkte hij een verschil op. “Ik ben altijd al een stresskip geweest, maar nu had ik een pak minder zenuwen, geen zelfs. Het was leuk om eens op die manier op het veld te komen. Ik ben ook een familiemens, dus doet dat extra deugd.”