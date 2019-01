Kaminski wordt duurste doelman in België, Anderlecht profiteert mee Eddy Soetaert

02 januari 2019

06u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent Thomas Kaminski (26) zal tijdens de winterstage in het Spaanse Oliva voor het eerst in doel staan bij AA Gent. De deal is nog niet door KV Kortrijk getekend maar het akkoord is al wel rond. Marc Coucke krijgt meteen een leuk nieuwjaarscadeau: Anderlecht strijkt een extra miljoen op.

Zo zijn alle betrokkenen tevreden: AA Gent heeft de doelman die het wou, een opvolger voor Lovre Kalinic, Kortrijk wordt er best wel beter van, Anderlecht vangt ook nog een behoorlijk extraatje, Thomas Kaminski krijgt de topclub waar hij naar uitkeek en zijn vrouw Yana kan haar job in een notariskantoor in het nabije Tielt behouden. Dat was trouwens een van de redenen waarom de Pajottenlander liever in Vlaanderen bleef dan uit te wijken naar Frankrijk van waaruit ook een voorstel kwam.

Michel Louwagie bewandelde meerdere pistes. Bij Monaco werd geïnformeerd of Cercle-doelman Nardi een mogelijkheid was. Neen dus. Bij Moeskroen werd uitgekeken naar de jonge Fransman Jean Butez, een goedkoper alternatief voor Kaminski, maar die was duidelijk plan A en daarvoor werd dan ook doorgeduwd.

Kaminski kost AA Gent 2,5 miljoen euro, inclusief bonussen, waarvan een kleine helft gaat naar Anderlecht, zo werd in 2016 bij de transfer van de doelman naar Kortrijk bedongen. Daarmee is Kaminski de duurste binnenlandse keeperstransfer in België, ver boven de 1,1 miljoen die Anderlecht in 2005 aan La Louvière betaalde voor Proto.

Eerste keeper

AA Gent heeft Kaminski een contract voor 4,5 jaar aangeboden, maar gaat ervan uit dat het de goalie over twee jaar al voor een hoger bedrag zal kunnen slijten. Zo sterk is het vertrouwen in de doelman die vooral vorig seizoen verschillende uitstekende wedstrijden keepte voor KV Kortrijk. Dit seizoen was hij aanvankelijk geen matchwinnaar, ook al door een vervelende blessure in de voetzool die hem verhinderde voor de volle honderd procent te trainen. De jongste weken haalde hij dan wel weer zijn beste niveau, geïllustreerd door enkele opeenvolgende clean sheets.

Kaminski wist trouwens al enige tijd wat hij wou: “Ik ben 26. Het is tijd om hogerop te kijken, maar als ik bij Kortrijk vertrek, is het om te spelen, niet om op de bank te zitten.” AA Gent geeft hem voluit die kans - het maakt er geen geheim van: ‘Kaminski wordt eerste keeper’. Al zal hij er toch - met meer druk en hogere eisen - zichzelf week na week moeten bewijzen.

Rest de vraag hoe Yannick Thoelen en Colin Coosemans zich voelen. Thoelen wordt prompt weer de tweede doelman, Coosemans blijft in de anonimiteit en blijkt ook niet in aanmerking te komen om bij KV Kortrijk Kaminski te vervangen. KVK heeft immers vertrouwen in Sébastien Bruzzese maar wil er voor de competitiehervatting toch een nieuwe keeper bij. Jean Butez staat ook in Kortrijk al even op het lijstje, maar daar komen ook nog andere namen op voor.