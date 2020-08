Kaminski niet in selectie van Bölöni tegen Antwerp: doelman op weg naar Blackburn Rovers RN

21 augustus 2020

16u24 0 AA Gent Thomas Kaminski is op weg naar Blackburn Rovers. De 27-jarige doelman was sinds januari 2019 titularis bij AA Gent, maar na de verloren match op de openingsspeeldag bij STVV moest hij in het doel van de Buffalo’s plaats maken voor Davy Roef.

Kaminski ligt nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij AA Gent, maar bij de Bufffalo’s wil men meewerken aan een transfer. Laszlo Bölöni nam Kaminski in elk geval niet meer op in zijn selectie voor de wedstrijd op Antwerp, wat aangeeft dat de transfer nakend is. Blackburn Rovers eindigde vorig seizoen vijftiende in het Championship, de Engelse tweede klasse.

