Kaminski en co pakken eerste clean sheet

Axel Brisart

15 augustus 2019

22u54 0 AA Gent Defensief succes. De Gentse verdediging heeft eindelijk zijn eerste clean sheet van het seizoen beet. Na zes wedstrijden met telkens minstens één tegendoelpunt zal dit Kaminski en co deugd doen.

In geen van de voorgaande wedstrijden kon AA Gent de nul houden. Eupen scoorde, Moeskroen won. Charleroi en Larnaca sleepten een gelijkspel uit de brand in de slotfase. En Viitorul slaagde er zelfs in om in twee ontmoetingen vijf doelpunten te maken. Tien tegengoals in totaal - te veel voor een club als AA Gent. Het heeft de voorbije weken geluk gehad dat het offensieve compartiment wél op de afspraak is.

En dat beseffen ze ook. “We moeten doortastender worden, anders zullen we nog veel puntenverlies lijden”, vertelde doelman Thomas Kaminski na de nederlaag in Moeskroen vorig weekend. Hij voelde zich al meermaals in de steek gelaten door zijn achterlinie. Begrijpelijk. Asare, Plastun, Ngadeu, Lustig,... Het mocht toch allemaal secuurder. “We moeten cynischer zijn. Af en toe de bal uit het stadion durven trappen”, aldus coach Jess Thorup.

Die boodschap leek in het openingskwartier gisteravond niet aangekomen. De nul houden was nochtans cruciaal na de 1-1 in de heenwedstrijd. De Gentse defensie begon twijfelend aan de wedstrijd. Te nerveus, de schrik voor een vroeg tegendoelpunt was groot.

Maar naarmate de eerste helft vorderde ging de Cypriotische druk liggen. De Buffalo’s eisten het balbezit op en de achterhoede kon naar adem happen. In blok zorgde AA Gent ervoor dat Larnaca niet meer over de middenlijn kwam. Plastun groeide in de wedstrijd - sterk in het duel. Ook Ngadeu herpakte zich. De backs Asare en Lustig deden het degelijk met af en toe een offensieve impuls. Zou een clean sheet er dan toch eens inzitten?

Na de pauze kregen we hetzelfde scenario als in de eerste helft. Larnaca begon beter en zette de achterhoede van de thuisploeg onder druk. De snelle Cyprioten brachten Plastun en co in de problemen. Giannou kapte de Oekraïner makkelijk uit, Kaminski bracht redding. Een minuut later haalde de doelman een vrijschop van Hevel uit de kruising. Kaminski deed het prima, een zekerheid in doel bij de Buffalo’s. Na het openingsdoelpunt van Depoitre kreeg Larnaca niet veel meer klaar. De Gentse defensie mag zich op de borst kloppen. De eerste clean sheet van het seizoen is een feit.