Kalu krijgt bezoek van 'barberman', wij waren erbij: "Als Gent titel pakt verf ik mijn haar blauw-wit" Mathieu Goedefroy

13 april 2018

Met Samuel Kalu in de rangen laat AA Gent mooie dingen zien in deze play-off 1. Uiterlijk vertoon is dan ook een specialiteit van de Nigeriaan, die zo wekelijks een uur besteedt aan... zijn kapsel. Speciaal voor ons liet Kalu zijn 'barberman' deze week aan huis komen, voor een interview tussen het gezoem van de scheermachines. "Als Gent de titel pakt verf ik mijn haar blauw-wit, beloofd!"

