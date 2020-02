Exclusief voor abonnees Jonathan David: “We moeten proberen kampioen te worden.” Marc Degryse: “Dát wilde ik horen”



Opgetekend door STEPHAN KEYGNAERT

06 februari 2020

18u21 0 AA Gent Aldus Marc Degryse: “Sander Berge, 21 jaar, een middenvelder, gaat voor meer dan 20 miljoen naar de Premier League. Dan mag Louwagie Jonathan David, 20 jaar, een aanvaller, niet laten vertrekken voor minder dan 30 miljoen, hé.” Marc lacht om zijn eigen quote. Hij neemt de trappen naar het spelershome in het trainingscomplex van AA Gent. Marc en ‘Jo’ David (20): artiesten onder elkaar...

Degryse: “Jo – can I call you ‘Jo’? –, we do the interview in English ou en Français? My English is better.”

David: “No problem.”

Degryse: “Wat is de voertaal in de kleedkamer?”

David: “De coach doet alles in het Engels, maar onder de spelers mixen we Engels en Frans. Voor een jonge speler is het wel makkelijk als je met iedereen kunt spreken.”

Degryse: “Versta je Nederlands?”

David: “Een klein beetje.”

Degryse: “Let’s talk about football. Ik ga eerlijk zijn: ik ben fan van jou. Ik raakte zeer snel onder de indruk.”

David: “Thank you.”

Degryse: “En met dit interview wil ik weten of je net zo’n klasbak bent buíten het veld...”

David: “Hoe bedoel je?”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis