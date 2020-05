Jonathan David stuurt aan op transfer: “Bundesliga zou ideale competitie zijn” ABD

21 mei 2020

11u56

Bron: Sky Sports 0 AA Gent ‘Een van Europa’s meest gewilde spelers’. Zo omschrijft Sky Sports AA Gent-goudhaantje Jonathan David. In een interview met het Britse medium geeft de 20-jarige aanvaller zelf aan dat het tijd is voor een stap hogerop. “De Bundesliga zou ideaal zijn.”

De prestaties van Jonathan David in het afgelopen seizoen zijn ook de internationale pers niet ontgaan. Begin deze maand vernoemde The New York Times hem nog, nu wijdt Sky Sports een volledig artikel aan de Jonge Canadees. Dat mag echter niet verbazen. David werd gedeeld topschutter en scoorde dit seizoen over alle competities heen 23 keer in 40 matchen. Tel daar nog eens tien assists bij en u beseft: David was dit jaar van levensbelang voor een sterk AA Gent. Of de Buffalo’s hun sterkhouder nog lang zullen kunnen houden, is nog maar de vraag. De buitenlandse interesse is groot. Porto, Ajax, Lyon, Arsenal en Everton hebben David op hun lijstje staan, ook Dortmund, ­Leverkusen, Manchester United en Inter Milaan sturen regelmatig scouts naar de Ghelamco Arena.

Ik had nooit durven dromen dat grote clubs zo snel interesse zouden tonen in mij Jonathan David

Gent-manager Michel Louwagie liet eerder al optekenen dat ze de Canadese aanvaller ook volgend seizoen in hun rangen willen. Afgelopen winter stonden de clubs in de rij voor David, maar Gent gaf niet toe. “Uiteraard laten we zo’n speler niet gaan voor 25 miljoen”, aldus Louwagie toen.

“Gent wilde vorig jaar dat David de club trouw bleef om zijn volledig potentieel te tonen. Dat heeft hij gedaan. Hij is klaar voor de volgende stap”, stuurde zijn makelaar Nick Mavromaras in februari aan op een transfer. En ook David zelf geeft nu aan dat hij, na bijna twee jaar in de Gentse A-kern, “klaar is voor een stap hogerop”.

“Ik had nooit durven dromen dat grote clubs zo snel interesse zouden tonen in mij", vertelt David aan Sky Sports. “Het is overdonderend. ‘Ik ben toch veel te jong om al voor zo’n clubs te spelen?’, dacht ik. Maar ik denk wel dat ik klaar ben voor de volgende stap. Het is tijd om naar een ploeg te gaan waar ik progressie kan blijven maken. Welke competitie het best bij me zou passen? De Bundesliga. Die valt wat te vergelijken met de Belgische competitie op vlak van tempo en het fysieke spel, maar uiteraard ligt de kwaliteit in Duitsland veel hoger. Er is meer concurrentie.”

Alphonso Davies

De Bundesliga dus, als het van David afhangt. Dan valt de naam van leeftijds- en landgenoot Alphonso Davies - megatalent van Bayern - al snel. “We hebben nog niet gesproken over de Duitse competitie”, glimlacht David. “Maar Alphonso heeft wel het pad geëffend voor jongens als ik. Hij toont dat alles mogelijk is, zolang je maar hard blijft werken.”

