Jess Thorup wil zo ver mogelijk doorgaan in Europa League: “Man United? Misschien is dit wel het goeie moment” Rudy Nuyens

29 november 2019

17u20 0 AA Gent Tussen de Europese kwalificatie in Saint-Etienne en de bekerwedstrijd op Charleroi door trekt AA Gent zondag naar Kortrijk. Jess Thorup wil laten zien dat zijn team klaar is voor drie fronten. AA Gent kwalificeerde zich donderdagavond voor overwintering in de Europa League, maar het had geen tijd om dat uitgebreid te vieren.

“Het was een grote avond voor AA Gent”, zegt Jess Thorup. “Eén wedstrijd voor het einde van de groepsfase zijn we al zeker van Europees voetbal na Nieuwjaar. We speelden vijf groepsmatchen zonder er ook maar één te verliezen. Dat betekent dat we op een niveau komen waarop we ons kunnen meten met de betere teams in Europa. We zijn ook het eerste Belgisch team dat zeker is van kwalificatie. Maar in voetbal heb je nooit veel tijd om zoiets te vieren. Om de drie dagen is er weer een match. Vrijdagmorgen zijn we al begonnen met de voorbereiding op de match tegen Kortrijk. Je moet genieten van het moment, maar snel daarna moet je weer gefocust zijn op de volgende match.”

“We zijn sinds donderdag het hoogst gerangschikte Belgische team op de UEFA Ranking”, weet Thorup. “Dat is iets waar iedereen in en rond de club fier op mag zijn. We tonen iedereen dat we niet alleen zeggen dat we willen aansluiten bij de top, maar dat we dat ook doen op het veld. We hebben het Belgisch voetbal laten zien dat het ook na Nieuwjaar op ons kan rekenen.”

Zo lang mogelijk doorgaan

Op 16 december kent AA Gent zijn volgende tegenstander in de Europa League. “We hebben getoond dat we ons met de sterkste teams kunnen meten”, zegt Thorup. “Wolfsburg stond mee bovenaan in de Bundesliga toen wij er gingen winnen, Saint-Etienne is vijfde in de Ligue 1. Als je dat kan, moet je zolang mogelijk proberen meedraaien. Ik zit niet te hopen op een galamatch tegen een grote club, ik wil zolang mogelijk doorgaan en liefst tegen een team uitkomen waar we van kunnen winnen. Maar ik denk dat er zo veel zijn. Manchester United? (lacht) Misschien is het wel een goed moment om tegen hen uit te komen.”

Strijd op drie fronten

“Ik herinner me hoe we vijf maanden geleden aan dit avontuur begonnen met een 6-3 overwinning tegen Viitorul”, aldus Thorup. “Vanaf dat moment waren we helemaal gefocust om op drie fronten te strijden. We willen overal bij zijn, we willen overal top zijn. Dat is fysiek zwaar, maar ook mentaal. We zetten onszelf iedere keer weer onder druk om overal mee te doen. Ook nu zijn we niet tevreden met het feit dat we Europees doorgaan. We willen méér bereiken.”

“Het is mentaal niet eenvoudig om telkens na drie dagen weer klaar te zijn voor de volgende opdracht, maar ik kan alleen maar tevreden zijn over de manier waarop mijn spelers daarmee omspringen. Het beste medicijn in zulke drukke tijden is simpel: overwinningen. In Kortrijk wacht ons weer een moeilijke uitmatch. Ik zag hun uitwedstrijd op Anderlecht, waar ze defensief een heel solide match speelden. Ze voetbalden héél compact en gaven weinig weg. Maar wij gaan om te winnen, op onze manier.”