Jess Thorup wil vervolg zien van het voetbal tegen Roma: “We kunnen nog iets heel moois realiseren” Rudy Nuyens

28 februari 2020

15u38 0 AA Gent AA Gent likt zijn wonden na de uitschakeling in de Europa League, maar Jess Thorup gelooft dat zijn team gesterkt uit de Europese campagne kan komen. “We kunnen dit seizoen nog iets heel moois realiseren”, meent de coach van de Buffalo’s.

“Als ik achterom kijk naar onze Europa Leaguecampagne en wat we daarin bereikt hebben, kan ik alleen maar fier zijn”, zegt Jess Thorup. “We hebben ons door drie kwalificatierondes geworsteld, we zijn groepswinnaar geworden zonder één match te verliezen. We wisten dat we met Roma een hele zware tegenstander tegenover ons kregen, maar iedereen was blij om die grote affiche.”

“Het was een test voor ons, ik vind dat wij over de twee wedstrijden het beste team waren”, aldus Thorup. “Toch liggen we uit de Europa League. Dat is bijzonder jammer. Wellicht verloren we de kwalificatie in Rome, waar we de kansen om te scoren lieten liggen. Dat was het verschil met Roma: hun cynisme voor doel en hun efficiëntie maakten het ons moeilijk.”

Dat ‘cynisme’ wordt weerspiegeld in de cijfers van UEFA. Roma had in elke match één poging op doel, het scoorde daar telkens uit. “Wij hadden een pak kansen nodig om die ene goal te maken”, stelt Thorup vast. “Daar ligt het verschil met de beste teams in Europa. Dat moet een les zijn voor ons, want we zijn niet ver verwijderd van dat niveau.”

“Weet je: toen de spelers van Roma van het veld stapten, zag ik geen gelukkige gezichten”, aldus Thorup. “Ze wisten: ‘Wij gaan door, maar we speelden niet goed’. Paulo Fonseca is achteraf nog bij mij gekomen: ‘Hey coach, jullie speelden twee fantastische wedstrijden. Gefeliciteerd. Sorry for you.’ We hebben niks gewonnen, maar we hebben ook bij de tegenstander respect afgedwongen door onze manier van spelen.”

“Ik heb de spelers dan ook gezegd dat ik veel respect heb voor wat ze hebben laten zien in de twee matchen tegen Roma. We mogen en moéten ontgoocheld zijn, maar niet gefrustreerd. We moeten deze ervaring positief aanwenden. Want het is een signaal dat we op de goeie weg zitten. Als we dat doen, kunnen we dit seizoen nog iets héél moois realiseren.”

Thorup zag ook dat titelfavoriet Club Brugge donderdag een zware klap incasseerde bij Manchester United, maar de gentleman in hem kent geen leedvermaak. “Hoe ze daar mentaal mee omgaan, moet je hen vragen”, zegt Thorup. “Ik herinner me dat ik met Midtjylland ook een keer tegen United speelde. We wonnen thuis met 2-1 en kwamen op Old Trafford 0-1 voor, maar kregen toen ook een rode kaart. Het werd 5-1. Zo’n nederlaag is nooit leuk, maar ik vind het vooral jammer dat de laatste twee Belgische clubs Europees uitgeschakeld zijn, want dat is een slechte zaak voor de coëfficiënt. Verder gaat het er mij alleen om dat wij zelf iets positiefs halen uit de manier waarop we Roma partij gegeven hebben.”

Daar moet AA Gent zondag dan al aan beginnen, met een verplaatsing naar Cercle Brugge. “We spelen tegen een team dat 9 op 9 haalde en dat maanden laatste stond, maar daar nu vanaf is”, stelt Thorup vast. “Zoiets geeft vertrouwen. Als wij geen 100% zijn als ploeg en als individu, vragen we om moeilijkheden. Ik ga de spelers tussen nu en zondag nog een paar keer inprenten dat we nog drie héél belangrijke opdrachten hebben voor play-off 1. We moéten in Brugge de drie punten pakken.”

Vadis Odjidja is geschorst voor de wedstrijd in Brugge, het was dan ook bang afwachten hoe het gesteld was met Sven Kums, die tegen Roma een voetblessure opliep. “Als we die twee moeten missen, moeten we de match laten afgelasten”, lacht Thorup. “Natuurlijk is het jammer dat Vadis twee gele kaarten pakte in de laatste twee matchen, maar wij moeten laten zien dat we dat kunnen opvangen. En wat Kums betreft: een scan wees uit dat hij niets gebroken heeft. Hij beperkte zich tot fietsen, hij had pijn, we moeten afwachten hoe hij reageert. Maar ik hoop dat hij klaar geraakt.”

Die hoop is er ook voor Laurent Depoitre. “We hebben er goed aan gedaan om ‘Lolo’ vorige week te laten rusten tegen Sint-Truiden”, zegt Thorup. “Hij had een goeie reactie na de match tegen Roma. Hij heeft vrijdagochtend niet veel gedaan, maar ik heb er goede hoop op dat hij zondag zal kunnen spelen. Laurent voelt zich goed.”

Thorup kwam ook nog even terug op het incident dat zich na de match tegen Roma tussen Coosemans en Kvilitaia afspeelde: “Ik zag intussen beelden van wat er gebeurde. Ik heb ze vanmorgen allebei samen in mijn bureau geroepen. Ze moesten er uiteindelijk zelf om lachen dat dit een item is geworden. (lacht) Iemand van de staff toonde me zelfs een post op Twitter, waarbij ik uitgenodigd wordt voor een boksmatch. Ik begrijp dat er heisa gemaakt wordt rond zoiets, maar ik kan alleen maar zeggen dat het intern helemaal afgesloten is.”