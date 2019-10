Jess Thorup op zoek naar record met AA Gent: “We willen absoluut elfde thuiszege op rij” Rudy Nuyens

18 oktober 2019

16u00 0 AA Gent Jess Thorup wil zaterdagavond tegen Waasland Beveren een elfde thuisoverwinning op rij pakken, wat een absoluut record zou zijn voor AA Gent.

“Waasland Beveren heeft in zijn laatste vier wedstrijden niet verloren, maar we focussen op onszelf en we willen absoluut die elfde overwinning pakken”, zegt Thorup. “Dat zou ons ook weer lanceren voor de zware weken die eraan komen.”

Maar Thorup wil geen vrede nemen met alleen maar een goeie thuisreputatie. “Ik heb van de interlandbreak gebruik gemaakt om onze laatste periode te evalueren”, zegt hij. “We hadden 7 wedstrijden in 3 weken. We pakten 4 op 6 in de Europa League en kwalificeerden ons met 10 veranderingen in het team voor de beker. Dat is allemaal bevredigend. In de competitie hebben we onze geweldige thuisreeks verder gezet met twee overwinningen. Als we daarmee doorgaan, zttten we een flinke stap om hoog eindigen.”

Maar Thorup is niet blind voor de tekortkomingen die er voorlopig nog zijn. “Uit hebben we enkel in de beker tegen Aalst gewonnen”, stelt hij vast. “Verder speelden we – competitie en Europees – 5 keer gelijk en verloren we 3 keer. Daar heb ik het intussen met de spelers over gehad. We moeten zorgen dat we ook uit gaan winnen. Dat wordt niet makkelijk, met uitmatchen in Sint-Truiden, Wolfsburg, Genk en Anderlecht. Maar als we bovenaan willen meedraaien, moeten we uitwedstrijden beginnen te winnen.” (RN)