Jess Thorup met Gent voor eerste van drie finales: “We zullen het niet krijgen, we moeten het zelf pákken” Rudy Nuyens

01 maart 2019

15u47 0 AA Gent Jess Thorup staat zondag met AA Gent voor de tweede van vier wedstrijden die moeten gewonnen worden om play-off 1 te halen. De Deen kijkt uit naar de sleutelmatch op Zulte Waregem.

“Ik was niet alleen blij met het feit dat we wonnen van Standard, maar ook met de manier waarop”, zegt Jess Thorup. “Ik zag ‘fighting spirit’, ik zag hoge druk en een goede organisatie én ik zag een goeie omschakeling. Er werd goed positie gekozen, we creëerden een pak kansen en konden meer goals gemaakt hebben. De overwinning tegen Standard was het signaal dat ik van iedereen wou zien.”

“Maar het ging slechts om één match. Ik heb vanmorgen met de spelers gesproken en hen duidelijk gemaakt dat we de prestatie tegen Standard moeten doortrekken. Het is belangrijk dat we dit niveau aanhouden. Niet alleen in de volgende drie matchen, het moet ook een doel zijn voor de toekomst. Daar zal ik op blijven hameren, individueel en collectief.”

“We zijn goed voorbereid op de match in Waregem, iedereen heeft een hele goeie week achter de rug. De focus op wat we zondag tegen Zulte Waregem gaan doen, was er vanaf het begin van de week. Zulte Waregem is een goed team, met vier sterke offensieve spelers. We moeten niet alleen denken aan aanvallen, maar ook aan het behouden van de nul. Daar zou weleens de sleutel naar de overwinning kunnen liggen.”

Jess Thorup legde de voorbije weken fel de nadruk op het mentale aspect van het voetbal. Nu AA Gent zijn resterende drie wedstrijden moet winnen, wordt dat mentale wel héél belangrijk. “Ik hoop dat ze er klaar voor zijn, maar ik moet wachten tot ik de match zie”, zegt de Gentse coach. “Dat is misschien het probleem, dat ik daar telkens op moet wachten. Als ik 100% zeker was, kon ik misschien wat rustiger slapen. Maar ik moet telkens afwachten hoe mijn team mentaal reageert. Hoe komen we door de eerste minuten? Wat doen we als we een goal tegen krijgen? Hoe reageren we dan? Maar ik denk dat we veel geleerd hebben van de voorbije twee weken. De situatie is duidelijk: als we iets willen bereiken, zullen we dat niet krijgen. We zullen het zelf moeten pákken.”

“De wedstrijd tegen Zulte Waregem wordt een sleutelmatch voor ons”, meent Thorup. “Als we deze kunnen winnen, denk ik dat we de twee volgende ook kunnen winnen. Het moment is aangebroken waarop we moeten laten zien dat we beseffen hoe belangrijk de volgende weken zijn voor elk van ons. Ik ben er vrij zeker van dat we daar klaar voor zijn.”

Thorup gaf al een paar keer aan dat hij meer leiderschap verwacht van bepaalde spelers. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar Vadis Odidja. “Ik heb met Vadis gesproken”, zegt Thorup. “We hébben leiders in de ploeg en Vadis is er daar uiteraard één van. Die leiders zijn het gezicht van het team. Als zij presteren en de goeie mentale ingesteldheid hebben, kan je dat aflezen aan het hele team. Dat is het gevaar, als je maar over een paar leiders beschikt, in plaats van dat het hele team een bende leiders is. We hangen veel af van Vadis, niet alleen om wat hij met met de bal doet. Ik heb hem uitgelegd dat hij héél belangrijk is voor het team, in alles wat hij doet. Maar als je met elf bent, mag je niet van één of twee man afhangen. Iedereen moet opstaan. Iedereen moet verantwoordelijkheid opnemen. En leeftijd mag daarbij geen rol spelen.”

Keeperstrainer Francky Vandendriessche tekende intussen een nieuw contract van onbepaalde duur. “Dat is heel belangrijk voor mij”, zegt Jess Thorup. “Ik wil graag de mensen samenhouden die me nu omringen en die al zo lang bij de club zijn. Het zijn allemaal jongens die héél hard werken. Ik ben blij dat hij blijft. Hetzelfde geldt voor de contractverlenging van Nana Asare. Dat de kapitein voor twee jaar bijtekent, is een signaal dat we willen bouwen met dit team.”

Giorgi Chakvetadze is nog steeds niet wedstrijdfit. “Hij loopt elke dag en is fysiek bijna terug op het niveau waar hij zou moeten zijn. De testen zijn goed, hopelijk kan hij volgende week aansluiten bij de groep. Maar Zulte Waregem komt te vroeg.” Thorup kreeg de voorbije week af te rekenen met zieke spelers. “De laatste twee dagen was niemand nog ziek, ik hoop dat het daarmee voorbij is.”

Stallone Limbombe kon naar het Kazachse Ordabasy, maar daar stak Thorup persoonlijk een stokje voor. “Ik haalde Stallone terug uit de B-kern, omdat ik bij het tweede team de reactie zag waarop ik gehoopt had. Ik heb hem toen gezegd dat het moment voor een tweede kans aangebroken was. Daar was hij blij om. De groep nam hem ook meteen weer op. Toen ik hoorde van die mogelijke transfer, maakte ik hem duidelijk dat het voor mij geen optie was om hem naar Kazachstan te laten vertrekken.”

Thomas Grønnemark werkte intussen twee dagen als inwerpcoach bij AA Gent. “Het gaat om details die ons beter kunnen maken”, vindt Thorup. “Niet veel teams werken op inworpen, maar ik deed het ook al bij mijn vorige club. Daarom bracht ik Thomas nu ook naar hier. We gaan de wereld niet veranderen door hem hier twee dagen te hebben, maar het is een begin. Hij zal hier zeker nog terugkomen, maar ik zal ook andere mensen aanbrengen die op bepaalde details kunnen werken.”